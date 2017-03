La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/mar/2017 El Panóptico:

Hijo del difunto rey de Dinamarca, Hamlet se siente vacío. Su madre ha desposado a su tío Claudio, el nuevo rey, tras la muerte repentina de su progenitor.. Pasados dos meses de los funerales, una sombra lo visita. Es el fantasma de su padre, quién revela a su hijo que lo han asesinado sin piedad. Convencido que lo que escucha es la pura verdad, Hamlet prepara su venganza. Shakespeare ha tocado temáticas de gran profundidad. Revelar el alma humana ha sido su gran desafío. Hablar de lo que nadie habla, ver lo que nadie quiso ver. Aunque el tema principal de Hamlet parece ser la traición, creo que en ésta obra el protagonista es la mentira. El príncipe es el que representa la justicia, Gertrudis, su madre, la que mira para el otro lado para no perder sus beneficios. Algo huele a podrido en el reino de Dinamarca, es la frase célebre de ésta tragedia. ¿ Quién no ha dudado del anecdotario familiar, de sus relatos torcidos? No es necesario tener cabezas coronadas para que la mentira consensuada se instale. Madres pasivas y apáticas, desperdiciadas, guardianas de mentiras. Tíos con la ira contenida, capaces de robar, herencias perdidas, infidelidades maquilladas. Padres con falsos poderes, dominados, muertos en vida? Hamlet es el héroe intuitivo, quién se atreve a deshacer la maldición familiar, caiga quién caiga. Atrevido, sagaz, dueño y señor de todo su dolor, sabe que sólo la verdad transmutará el ciclo de desdichas que se repetirán una y otra vez, si no revela la trama. Sólo así puede coronarse, Sólo así escriben los grandes hombres y mujeres su destino.

