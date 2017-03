Un país y una ciudad inmaduros

Nuestra ciudad y el país siguen sufriendo y ya estoy perdido entre tantas huelgas pasadas y futuras. Fechas programadas de la CGT, CTA, docentes, #ni una menos, gremios, empleados de empresas que cierran, vecinos contra tarifazos, ajustazos, impuestazos. En resumen, un verdadero caos.

Estoy convencido que este aquelarre no favorece a nadie. Quizás se posicione políticamente la oposición dirán algunos o el gobierno desde la victimización logre recuperar adeptos, no lo sé. En lo personal poco me interesa el futuro político de cualquier bando (hay cosas más importantes) por más que tengo mis propias inclinaciones ideológicas.

Lo único que me importa es que de alguna manera u otra se calmen un poco las aguas, los medios dejen de agregar nafta y los argentinos podamos expresarnos en un marco de paz. Vivamos un poco en la tolerancia y en la diversidad, el otro no piensa como yo, no persigue los mismos colores políticos ¿y?.

Pareciera que si le damos la razón al otro o consensuamos una idea, somos unos pusilánimes o que estamos cometiendo un pecado que nos condenará al peor de los infiernos. Gracias a Dios contamos con nuestra buena o mala democracia, que ya nos va a dar la oportunidad de expresar nuestro parecer, mientras tanto hagamos uso de todos nuestros derechos, pero en un marco de paz.

En este sentido, te comparto esta fábula "El chino y el arroz": Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa, cuando vio a un hombre chino poniendo un plato con arroz en la tumba vecina. El hombre se dirigió al chino y le preguntó: -´Disculpe señor, ¿de verdad cree usted que el difunto vendrá a comer el arroz?- -´Sí´, respondió el chino, ´cuando el suyo venga a oler sus flores...´ Moraleja: respetar las opiniones del otro nos madura como personas y sociedad.

Que tengas un buen Domingo.

Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi