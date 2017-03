Seguridad: aún estamos a tiempo

La inauguración del nuevo destacamento de la Policía Local en el barrio Lubo es un hecho para celebrar. El fortalecimiento de la policía de cercanía era uno de los puntos claves de la campaña del Frente Renovador allá por el 2013, y me parece loable que el Gobierno lo haya traspasado a su gestión de trabajo.

Sin embargo, quiero señalar que con eso no es suficiente. Faltan herramientas y, lamentablemente, las que tenemos no las estamos usando. Me refiero al Consejo de Seguridad Municipal, un espacio en el que supuestamente los concejales nos íbamos a poner a trabajar en serio contra la inseguridad, y no solo a través de proyectos que, en muchos casos, no llegan a nada, o que cuando se implementan no resultan efectivos por no contar con miradas de 360 grados sobre la problemática que nos afecta.

El Comité Permanente era una institución obsoleta, que no servía más que para hacer catarsis colectiva acerca de un tema sensible y urgente. El Consejo de Seguridad, a diferencia del anterior, tiene el objetivo de generar políticas públicas concretas, aplicables, y ser una instancia donde el delito se aborde en toda su complejidad y contando con la mayor información posible.

No sé debido a qué factores, esto no se está cumpliendo. El Consejo no se convoca y, las veces que se sesionó, prometió cosas que nunca se llevaron a cabo. Y es grave, porque estamos jugando con la ansiedad de los vecinos, quienes desean volver a vivir tranquilos y salir a la calle sin miedo.

En su momento, había marcado como eje de trabajo del Consejo de Seguridad la necesidad de empezar a pedirle a la Policía que haga trabajo de inteligencia. Sabemos quiénes roban en Campana. Sabemos que, en su gran mayoría, son de Campana. Crecimos mucho en los últimos años, pero seguimos siendo una ciudad en la que nos conocemos todos. Por ende, muchos vecinos saben qué vecinos les roban. Entonces tenemos que hacer foco ahí, en los datos y en la información que nos puedan pasar los ciudadanos. Y accionar. Ir a buscar a los delincuentes a sus escondites. Solo así pararemos este flagelo.

Me parece que la descentralización policial, la presencia de más móviles patrullando las calles y la progresiva incorporación de tecnología son recursos vitales para lograr ese objetivo. Pero la coordinación debe estar en otro plano, tiene que ser una tarea compartida. La información debe analizarse, evaluarse y transmitirse a partir de abordajes integrales, que solo pueden generarse en la interacción de distintos poderes, de diferentes instituciones. En definitiva, en la confrontación de opiniones. El Consejo de Seguridad iba a ser eso. Todavía estamos a tiempo.

Carlos Cazador

