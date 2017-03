Creer, hacer. Estar

Romina Buzzini Hola, un nuevo domingo nos encuentra en este espacio, quiero contarles sobre la experiencia que me devuelve cada vez que hacemos un día de timbreo nacional, como lo fue ayer por ejemplo, en el Barrio Ariel Del Plata de nuestra localidad. La verdad que muchos podrán menos preciar la actividad, pero es realmente enriquecedora, tanto desde la militancia como en la gestión, porque nos permite conocer en primera persona cada una de las opiniones de nuestros vecinos. En mi caso siempre ha sido positivo el feedback que se produce con el vecino al cual le toco el timbre o golpeo su puerta, así como escucho atentamente sus opiniones ellos me escuchan de la misma manera y esto es lo que resalto, que es la primera vez en la historia que no solo la gente de Campana sino la de todo el país, tiene la posibilidad de decirle a los funcionarios del gobierno, en la puerta de su casa que es lo que opinan, que sugerencias pueden hacerles, como así también las quejas que desean plantear. Es entonces cuando mas valoro esta actividad del timbreo, porque pueden estar de acuerdo o no con quienes gobernamos, pero tienen esta herramienta fundamental que se ha implementado y que nos pone frente a frente a vecinos, funcionario y militantes para poder decirnos y contarnos cuales son nuestros aciertos y nuestros errores tanto de un lado como del otro. El contacto con el vecino es la fuente mas noble de energía para un buen político, si bien muchas veces la gestión obliga a que uno dedique horas detrás de un escritorio porque tiene el compromiso de planificar responsablemente, el saludo cotidiano, el escuchar a la gente, el acercarse a cada uno de los barrios y transitar el centro de Campana es lo que nos hace tener los pies en la tierra y poder objetivamente saber que cosas hay que mejorar y cuantas otras hay que seguir trabajando para que todos podamos vivir mejor. Nos encontramos transitando un momento difícil de nuestro país, lastimosamente no es el primero ni seguramente será el ultimo, pero sí desde Cambiemos tenemos claro cual es el horizonte y eso hace que uno pueda ver con claridad de que camino no hay que salirse, también sabemos que hay gente que esta empecinada en poner puras piedras en el trayecto y otra que se ocupa de decir que no es el acertado para llegar al destino esperado, pero nosotros no aflojamos y tenemos en claro que no se puede cambiar en poco tiempo lo que se tardo tantos años de deteriorar. Este año los argentinos tenemos que votar entre ratificar este cambio que elegimos en el año 2015 o volver al pasado, a ese gobierno que atropello las instituciones y permitió el avance del narcotráfico. La recuperación es un proceso complejo pero vamos por buen rumbo, juntos podemos seguir cambiando, no aflojemos, respetemos siempre la democracia ante todo. Como siempre quedo a disposición para escuchar ideas y proyectos. Hasta la próxima semana. Romina Buzzini Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini

Creer, hacer. Estar

Por Romina Buzzini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: