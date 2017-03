La edil trabaja junto a la Asociación Usuarios Organizados en la estrategia legal

La Concejal del FpV, Soledad Calle, y la Dra. Romina Carrizo, de la Asociación de Usuarios Organizados, anticiparon que esta será una semana clave para la presentación judicial contra el aumento de combustibles en nuestra Ciudad, contemplado por la Tasa Vial. El Bloque de concejales del Frente para la Victoria, junto a la Asociación de Usuarios Organizados de nuestra Ciudad, ultiman detalles para la presentación ante la Justicia de un recurso legal (que tendría lugar esta semana) contra el aumento de combustibles en nuestra Ciudad, producto de lo estipulado en la nueva Tasa Vial impulsada por el Gobierno Municipal, a través de la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva. "Estamos enfocados prácticamente en los mismos argumentos que utilizaron otros Municipios sumado a otros planteos que son propios del caso local, para ponerle fin a una medida abusiva cuya constitucionalidad es discutida en todo el País" aseguró la profesional que integra la Asociación nacida en 2016, como forma de defensa ante los aumentos indiscriminados y los tarifazos por parte del Gobierno Nacional. La Dra. Carrizo esgrimió que "además del impacto negativo que esta Tasa tiene en los comercios expendedores de combustible, también afecta a muchos otros rubros que dependen del transporte, encarecido por el aumento. No obstante, aquí se da lo que llamamos una doble imposición, ya que los vecinos cuando cargamos combustible, ya pagábamos impuestos que por el sistema de coparticipación retornan a nuestra Ciudad, por lo que estamos pagando dos veces por lo mismo". Asimismo, la representante de AUO recordó que tampoco puede probarse el beneficio o la contraprestación que el contribuyente recibe al pagar el combustible, y por ende, la nueva tasa. "Cuando se pone por objetivo recaudar a través de un impuesto para determinado fin, como la pavimentación urbana, es imposible probar que quien efectivamente pagó esta tasa en el monto del consumo utilice dichas calles, ya que aquellos que transitan por las rutas o las afueras de la ciudad, pueden no utilizar las calles céntricas o de los barrios donde pueden efectuarse estas obras". Por su parte, la Concejal Soledad Calle agradeció en primer lugar la participación de la Asociación y el compromiso de la Dra. Carrizo, "quien se puso a disposición del bloque ofreciendo sus conocimientos en defensa del interés común", aclaró. "Estamos trabajando y dándole forma a una acción legal que logre representar a todos los vecinos de Campana" y aclaró que la posición del bloque que integra, no va en contra de las obras prometidas por el Municipio. "Creemos que con más de 1200 millones de pesos de recursos genuinos, y un presupuesto equivalente al de la Municipalidad de Escobar que tiene más del doble de población, es más que suficiente para ver las obras que tanto pide la gente, ausentes durante más de un año, y que van de la mano del crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. Sólo hace falta capacidad de gestión, transparencia en los gastos, y un compromiso serio por Campana y su gente". La legisladora local dijo a su vez que "apoyar una medida ilegal para hacerla norma en nuestra Ciudad, compromete ante la Justicia a quienes la votaron positivamente. Pero no puede haber desarrollo con base en la ilegalidad y el avasallamiento de derechos" finalizó.

