Florencia Arietto en Campana

CANON IRRISORIO Consultado el concejal Carlos Gómez de la UV Calixto Dellepiane sobre su presencia durante la visita de Arietto, cuando no pertenece al mismo espacio político, comentó: "Lo importante no es el espacio político. Acá es que se acercó una referente de estatura nacional que le puede dar visibilidad a un problema que tenemos todos los ciudadanos de Campana. Un tema del que nadie se quiere hacer cargo porque se están tocando intereses a una empresa tan importante como lo es la de la familia Rocca". "Tenaris pagó por todo el ex Puerto de Frutos apenas $2800. No tiene explicación", concluyó Gomez. La referente del Frente Renovador visitó el Puerto de Frutos y Land Nort y dijo haber venido "por expreso pedido de Sergio Massa". Ayer a media tarde visitó Campana la referente de Frente Renovador Florencia Arietto, invitada por Raúl Quirino. quien vía email le ha enviado informes respecto de varias temáticas que le preocupan. Arietto, junto a un grupo de vecinos, recorrió el margen de Arroyo La Cruz y luego a través de la Arenera Peters llegó hasta la dársena del ex Puerto de Frutos donde se interiorizó de la problemática del lugar. "Sergio Massa –dijo Arietto- es mi referente político y me autorizó a venir para escuchar las necesidades de la gente. Hay muchos años de impunidad, de desidia. Nosotros creemos que se puede desarrollar la actividad económica de las empresas como Tenaris. Sé que dan trabajo, que los pueblos tienen como motor también eso. Pero hay una contracara que es la sustentabilidad. Vivimos todos en esta tierra, en éste país, y que la desidia de un sistema político que no le ha dado respuestas a la gente (si no, no habría 34% de pobres) es el que permite que las empresas no se limiten a tener sus ganancias y a explotar los recursos, pero de manera sustentable. Entonces, tenemos un desvío de arroyo y eso genera consecuencias que son inundaciones. Y generalmente las inundaciones recaen sobre los más pobres". Además aclaró "El Estado está para arbitrar, no para intervenir desmedidamente ni para creerse el dueño, sino para generar puntos de encuentro donde todos salgan beneficiados. No hay manera que el país se desarrolle con una mega empresa aplastando a la población. Ni aunque esa empresa genere fuentes de trabajo, pero tiene que ser con sustentabilidad. Y que no lo hagan, significa que hay políticos que se han dejado comprar. Y la verdad es que eso da mucha tristeza". Arietto, estaba acompañada por Raúl Quirino, la concejal de Zárate por el Frente Renovador Estela Mendaño, Katty Altimari y Fabio Coletta. También estuvo presente el concejal por la Unión Vecinal Calixto Dellepiane, Carlos Gómez. Luego de recorrer el ex Puerto de Frutos, Arietto pidió conocer el predio de Land Nort, empresa dedicada la "land forming" en las inmediaciones del barrio Las Praderas, acusada de generar malos olores en un área urbanizada y sospechada de tener un proceso que contaminante. Ausentes La referente del Frente Renovador dijo haber venido a Campana "por expreso pedido de Sergio Massa, un posible candidato a Presidente, a escuchar a la gente". Sin embargo, durante su visita llamó la atención la ausencia de los dos concejales que esa fuerza política tiene en Campana, Ghione y Colella. "La idea no es hacer rosca política, porque cuando uno se mete en la rosca política, se olvida de que la gente tiene necesidades". Yo conozco –dijo Arietto- a Katty de las reuniones que tenemos las mujeres del Frente Renovador y en ese marco le conté la invitación de Raúl Quirino, y ella se puso a disposición para la logística. Consultada por el mismo tema, Katty Altimari contestó: "La invitación obviamente fue cursada y habrá que preguntarles a ellos por qué no quisieron asistir, pero Florencia vino a Campana por orden de Sergio. Yo cumplí con mi parte de avisarles que ella venía, y obviamente aclararles que estaba a disposición de ella, primero porque creo que es un reclamo justo. Fundamentalmente, me parece que no hay que tenerle miedo a los vecinos, hay que venir y conversar de cara a cara. Y, obviamente, no podía dejar que ella lo haga sola porque a mí también me interesa. Lo demás, me excede. Realmente".

Arietto se interesó por la problemática del Puerto de Frutos y Land Nort





Arietto también estuvo en la casa de un vecino, a la vera del arroyo La Cruz.

Florencia Arietto en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: