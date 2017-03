El Gobierno no consigue meter en caja a la inflación

Freddy Gulin

La inflación del Mes de Febrero fue las más alta desde Junio del 2016 La inflación de Febrero publicada el 9 de Febrero por el INDEC, llego a empatar e incluso a superar a algunas de las expectativas más pesimistas que se manejaban en la previa: el IPC–GBA dio el 2,5% y fue el número más alto desde Junio del 2016. El tarifazo fue una explicación clave de la veloz aceleración de febrero pero el núcleo (la inflación núcleo o subyacente es la que se denomina inflación monetaria generada por movimientos conjuntos y persistentes en los precios de la economía) no logra excluir el impacto directo sobre la inflación headline generando el brusco cambio en los precios relativos que tuvo lugar en los últimos meses, luego del significativo atraso cambiario y tarifario que acumuló la gestión anterior. Es decir, la que intenta testear si los efectos de segunda ronda del aumento en estos precios se propagan en el tiempo, también incremento mucho y llego al 1,8%. Para alcanzar la meta de inflación propuestas para el 2017, el IPC promedio para los próximos diez meses tendrá que ser del 1,3%. La semana pasada se púbico que el IPC CABA del que se esperaba un número más alto incluso cercano al 3%, por tener una ponderación mayor de los gastos de energía eléctrica. Las metas fijadas por el Gobierno Nacional del orden del 12 - 17% de inflación para el año 2017, obligaba a un promedio mensual del IPC del 1,3%. Enero 2017 (según datos del INDEC) arrancó alineado con una inflación de 1,3%, pero tal la característica del proceso inflacionario de Junio para acá (cuando los picos de los incrementos comenzaron a ceder), la volatilidad de la mano de las correcciones tarifarias del gobierno volvió a jugar una mala pasada y el 2,5% complico el cumplimiento de esas metas. Todo se da en que la semana en que los docentes y trabajadores hicieron paros y marchas para no perder salario real. Marzo y Abril también tendrá aumentos altos. El 1,8% del núcleo en febrero deja así planteado el escenario, sobre el cual el Banco Central deberá poner énfasis, en un acumulado del 3,2% para el primer bimestre. Anualizado ese número da una inflación core o subyacente del orden del 20,5%, tal como lo resalto la Consultora Ledesma. Además si analizamos la general acumulo 3,8% en el primer bimestre, lo que da una inflación anualizada del 25,4%. Aquí quisiera poner en consideración algunas opiniones de economistas Martin Tetaz, que reconoció que el dato core de febrero fue negativo: "el 2,5% se explica básicamente por el tarifazo, pero la inflación núcleo dio 1,8%, lejos de la meta del BCRA". El economista Jose Luis Espert "mal mes para el 12-17% de inflación para el BCRA y para todo el 2017". Por su parte el subsecretario de Financiamiento Miguel Kiguel, dijo: "la disyuntiva del gobierno: bajar subsidios sube la inflación, no bajarlos complica el déficit fiscal. En gran medida se esperaba el dato, incluir precios transparentes no ayudo y llevo a una baja en las ventas. La inflación núcleo sigue mostrando mucha persistencia. Promedio de los próximos meses alrededor del 1,6%".

