Fernando Valdivia

El concepto "vegano" surge en el año 1944, como una derivación extrema del vegetarianismo. Donald Watson, un miembro de la Sociedad Vegetariana de Londres quiso incluir una sección dedicada al "vegetarianismo no-lácteo" en el boletín que la Sociedad publicaba periódicamente. Ante la negativa, Watson, ni lento ni perezoso, encontró la oportunidad y lanzó su propio boletín al que bautizó Vegan News, dando origen formal al movimiento que hoy se conoce como vegano. El veganismo es una práctica que se abstiene del uso de productos de origen animal. Nada de carne, huevos, leche, miel, ni ningún producto que pueda ser derivado de ellos. Es una suerte de vegetarianismo que va más allá de la alimentación, extendiendo sus ideas a otras áreas. En esencia, se oponen a la utilización de animales para cualquier propósito, sea transporte, deportes, para fabricar zapatos o para tejer un suéter de lana. Más allá de esa fecha fundacional en 1944, los preceptos del veganismo pueden encontrarse ya en práctica entre los filósofos de la Antigua Grecia. Sus fundamentos eran similares: el bienestar animal y la idea de la transmigración de las almas. Como tendencia alimentaria no ha parado de crecer desde finales de los ´70 hasta nuestros días, estando muy a la moda en EE.UU. y Europa desde 2012, mientras que en nuestro país ha comenzando a ser un fenómeno alimentario de relevancia estadística hace ya unos dos años. Como suele suceder con todo lo que tiene que ver con las modas, la presencia de celebridades veganas ejercieron influencia entre sus seguidores, facilitando que se sumen nuevos adeptos de todas las edades. Es frecuente escuchar por estos días a padres preocupados porque sus hijos han decidido "no comer más carne" o que se definen como veganos. Otros padres escuchan el mismo planteo pero no muestran la misma preocupación. En cualquiera de los casos, el problema está presente y es el mismo, ya que restringir alimentos sin prescripción médica no es la mejor de las elecciones alimentarias para personas que se encuentran en una etapa de su desarrollo que demanda los mejores nutrientes en pos de alcanzar un adecuado crecimiento. La idea de aumentar el consumo de frutas y verduras es excelente, particularmente si vienen en reemplazo de muchos de los alimentos altamente procesados que suelen formar parte de la alimentación de los adolescentes. Pero creer que el humano es una especie vegetariana es un grosero error que la ciencia se ha encargado de poner en evidencia con muchísimas investigaciones. Entre otras cosas, comer carnes permitió a nuestros ancestros reducir el tamaño de la mandíbula, lo que facilitó el desarrollo de los mecanismos del habla y del cerebro. Somos una especie omnívora y lo seguiremos siendo al menos por muchos miles de años más. Por eso es que estas prácticas alimentarias de restricción de alimentos son conductas de riesgo si no tienen la adecuada supervisión. Muchos padres saben esto, pero, a la hora de intentar convencer a sus hijos de que la práctica del veganismo es antinatural, se topan con un un agravante adicional: Los veganos (a diferencia de los vegetarianos) sostienen esta forma de alimentación basados mucho más en los principios éticos y ambientales que en los propiamente dietéticos. Esto hace más difícil la tarea de que "entren en razón" o de explicarles que están poniendo en riesgo su salud, puesto que para estos jóvenes es más relevante el veganismo como "causa" que persigue valores y principios "superiores", dejando en un segundo lugar a la cuestión estrictamente alimentaria. La adolescencia es siempre un período marcado por la rebeldía. Usualmente, buena parte de esta rebeldía radica en confrontar posiciones contra aquellos que son la referencia de autoridad, como los padres y maestros. Pero la alimentación también ha mostrado ser un campo fértil para la expresión de conductas contrarias a lo que se supone es lo adecuado. También se sabe que hay prácticas y comportamientos que eran esperables en la adolescencia y que actualmente se presentan con más frecuencia a edades más tempranas, al tal punto que, salvando aquellos comportamientos determinados por la "explosión" de las hormonas, hay muchos niños que tienen hábitos y sostienen ideales muy similares a los de los adolescentes. Una noticia alentadora es que las investigaciones muestran que 3 de cada 4 personas que inician la dieta vegana la abandonan. Personalmente, pienso que el fin de veganismo vendrá a partir de investigaciones como las de de Stefano Mancuso, un reconocido neurobiólogo vegetal italiano. En una de las tantas entrevistas que Stefano tiene por estos días, le preguntaron: ¿Las plantas sienten? "Mucho más de lo que sentimos los animales. Y no es mi opinión o percepción, es una evidencia científica", respondió. En sus trabajos, Mancuso revela que las plantas tienen nuestros 5 sentidos y 15 más. ¿Qué pensarán los veganos ante esta evidencia? Dr. Fernando Valdivia / Email: thefoodplannerarg@gmail.com / Twitter: @thefoodplanner / Facebook.com/foodplanner

