La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/mar/2017 Vuelos y Vacaciones:

Bocas del Toro

Por Lic. Guillermo Ceballos









Ubicado en la costa norte del Caribe Panameño se encuentra el destino mágico de Bocas del Toro. La provincia de Bocas del Toro se extiende desde tierra firme hasta el archipiélago. Contiene algunos de los bosques lluviosos más extensos en Centroamérica y cuenta con 9 islas principales, 52 cayos y miles de islotes menores. Es hogar de uno de los Sitios de Patrimonio Mundial del UNESCO, y el primer parque marino de Panamá. Bocas del Toro se considera como unos de los mejores destinos de ecoturismo en el país. Conocido como el ´Galápagos del Caribe´ es uno de los sitiosde mayorbio-diversidad del planeta. Para disfrutar los mejores vacaciones, uno puede elegir entre resorts de lujo, eco-lodges en islas privadas hasta hostales al estilo surfista frente a la playa. Se puede navegar por las distintas islas, bucear entre los arrecifes más diversos de la región, aprender a surfear en el cálido mar Caribe, o también embarcarse en otras aventuras increíbles. Se pueden explorar playas desiertas, corales llenos de vida marina, nadar con manatíes o conocer una de las últimas monarquías del continente Americano. Esto merece un párrafo aparte, ya que Panamá se divide en Comarcas. La Comarca Kuna, es justamente una comarca aborigen. Quienes habitan y dirigen parte de los negocios turísticos de Bocas del Toro, habitualmente vestidos de blanco, podemos verlos desde el mostrador de un hotel, hasta viajando a nuestro lado en un vuelo interno del país. Es notable la integración y el desarrollo de esta comunidad. Para llegar a este paraíso, usualmente se pasa primero por la ciudad de Panamá (donde llegan todos los vuelos internacionales al país). Luego desde allí un vuelo interno y corto hasta Bocas en un turbo hélice. También este destino es muy visitado y combinado con Costa Rica, ya que el archipiélago se encuentra a muy corta distancia de la zona sur del país vecino y hay ferries que unen ambos destinos. La estructura para el turismo se encuentra precisamente en el pueblo de Bocas, en la Isla Colón, y las playas paradisíacas se encuentran en algunos sectores de esta isla y otras islas cercanas, como la hermosa Isla de Bastimentos y los dos cayos vírgenes en los alrededores llamados Cayos Zapatilla. Estas islas fueron declaradas reservas y allí no hay nada. Para visitarlas se contratan excursiones en botes en el pueblo de Bocas que hoy vive de la pesca y del turismo básicamente. Los mejores meses para visitar Bocas del Toro son desde Febrero a Abril y Septiembre y Octubre. Con esto nos "aseguraríamos" evitar las temporadas de lluvias que azotan el caribe panameño. Entre sus principales atractivos y visitas imperdibles, no podemos dejar de lado los siguientes: - Isla de Bastimentos: La isla de Bastimentos es la más grande todo el archipiélago de Bocas del Toro. A este trocito de paraíso se llega principalmente en taxi acuático desde Colón.El contraste con la isla principal es brutal, no hay coches, no hay ruidos, no hay casi turistas. Los pocos habitantes son descendientes de afroamericanos caribeños, y se dedican principalmente a la pesca, agricultura y turismo.Es una muy buena opción para quedarse unos días si lo que uno busca es tranquilidad. Red Frog Beach o Playa de la rana roja se encuentra aquí. Se llama así porque antaño era el hábitat natural de la Rana Roja o Rana Dardo y se veían muchas. Desde que construyeron el resort ya no se ven con tanta facilidad, y lo normal es que si estas en la playa o buscándola, algún niño las enseñe dentro en un vaso de plástico. - Playa de las Estrellas: aguas muy calmas también, un paraíso realmente. Se llega a pie luego de pasar por Boca de Drago.Es un lugar muy tranquilo, con un agua cristalina con apenas oleaje. El principal atractivo son los cientos de estrellas de mar que habitan sus aguas. Se pueden ver a simple vista desde la orilla, o en con excursión desde el barquito. Lo mejor es llegar cuanto antes, no solo para poder verlas más tranquilamente, yaque a medida que avanza el día tienden a fondearse. - Playa Larga, Playa Punch y Playa Bluff: son playas de arena gruesa, olas grandes, ideales para los surfistas. Playa Bluff es una de las más bonitas de Bocas. Son unos 3 kilómetros de arena roja para poder pasear. - Bahía de los Delfines: uno de los paseos y visitas más frecuentes. Muy cerca de la isla principal tenemos esta bahía limitada por manglares. Aquí residen gran variedad de peces y crustáceos que son el principal sustento de más de cientos de familias de delfines.Aunque se pueden ver durante todo el año, es conveniente hacerlo cuando el mar está en calma. Tendremos más posibilidades de poder visualizarlos. - Cayo Coral:se trata de pequeños cayos frente a Isla de Bastimentos, ideal para buceo y/o snorkel.En este pequeño islote también podremos deleitarnos con una buena comida. Hay varios restaurantes donde nos prepararan una rica langosta por muy poco dinero. - Cayo Zapatilla: destacan por sus aguas color turquesa, sus playas coralinas, sus fondos y sus bosques llenos de vida. Por si fuera poco una de ellas es el lugar de anidamiento de tortugas, que pueden ser avistadas según temporada. - La Gruta de la Virgen y Cueva de los Murciélagos: Se trata de una pequeña gruta con la imagen de la Virgen del Carmen y un Altar para Misas junto a una de las entradas de una caverna de doble salida repleta de murciélagos. Se puede llegar en auto o en bicicleta desde el pueblo de Bocas del Toro. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Bocas del Toro

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: