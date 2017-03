Tema de hoy: ”Verdadero compañerismo”

En Hebreos 10:23-24 La Biblia dice; Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy y siempre en este mundo, hubo gente buena y mala. Pero yo les narraré la historia de dos amigos y competidores. Ambos fueron Usain Bolt y Johan Blake, de Jamaica. Participaron en los juegos olímpicos de Londres en el año 2012. Los dos hicieron historia cuando terminaron primero y segundo respectivamente, en las carreras de 100 y 200 metros. A pesar de su rivalidad en la pista Bolt elogió a Blake como compañero de entrenamiento. "A través de los años Johan me ha convertido en un mejor deportista. Sin duda, me ha incentivado y mantenido en actividad constantemente". Es maravilloso que ambos se estimularan mutuamente para destacarse en el atletismo. Como creyentes en Cristo, tenemos el privilegio y la responsabilidad de alentarnos unos a otros en la fe. Debemos saber que la iglesia no es una institución o club social, sino el lugar donde los que nos acercamos a Dios y somos lavados del pecado, podemos ayudarnos unos a otros a creer en nuestra semejanza a Cristo. El propósito de reunirnos como cuerpo en exhortarnos e incentivarnos mutuamente. Ningún creyente puede funcionar solo para vivir como nuestro Señor Jesús desea, es necesario que los creyentes estemos en comunión los unos con los otros. Cuando nos reunimos con otros hijos de Dios pensamos como podemos alentar con palabras y acciones, para imitar y agradar a Dios y parecernos cada día más a Cristo, que amamos y servimos a nuestros semejantes. Una iglesia saludable donde se abre La Biblia, es el mejor lugar y refugio para una persona herida en un mundo sin esperanzas. Cristo te esta llamando también a ti. (Ap. 3:20) He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



Tema de hoy: ”Verdadero compañerismo”

Por Mirta Dappiano

