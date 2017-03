Es el resultado de mucho tiempo de trabajo, de mucho esfuerzo de mucha gente que organizó infinidad de actividades para juntar dinero. También es el resultado de la enorme cantidad de vecinos, empresas y comercios que cada vez que los convocaron pusieron su colaboración. Con todo eso la Cooperadora del Centro de Atención Primaria de la Salud de Los Cardales compró una ambulancia, la equipó como corresponde y la acaba de entregar a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. El valor es enorme -750 mil pesos- pero no deja de ser anecdótico a la hora de medir el compromiso de tanta gente de Los Cardales que permitió adquirir este enorme adelanto para el sistema de salud local. El intendente Adrián Sánchez felicitó a los miembros de la cooperadora: "Me siento orgulloso de poder contar con este grupo humano, vecinos de Los Cardales que tienen ese amor para poder llevar adelante la cooperadora de nuestro Centro de Atención Primaria de Salud, o como la conocemos, nuestra Salita de primeros auxilios." "Es de destacar el crecimiento que ha tenido durante todos estos años, por eso, es el compromiso de esta administración llevar adelante el proyecto de ampliación del CAPS para poder brindar los mejores servicios. Estamos muy contentos y tranquilos porque sabemos lo bien que vienen desarrollando sus tareas, son un ejemplo a seguir", concluyó el jefe comunal. Vilma Etchart y Liliana Bozzani, integrantes de la cooperadora agradecieron el apoyo de los vecinos; "nosotros en realidad administramos lo que la gente aporta, no es que pongamos dinero de nuestro bolsillo, ponemos tiempo, eso sí, pero realmente la gente colabora muchísimo así que les agradecemos a todos", coincidieron. Por su parte, el secretario de Salud y Calidad de Vida, Enrique Pappi, destacó el trabajo del grupo de personas que desinteresadamente se preocupan y se dedican a ayudar. "Es importante valorar el tiempo que emplean los integrantes de la cooperadora. Hay que tener un sentido de solidaridad muy grande para poder hacerlo, estas son las cooperadoras, las que están pensando en toda una comunidad sin intereses personales y viendo de qué manera pueden contribuir para el bien estar de la comunidad, así que es más que elogiable la actitud", afirmo el Dr. Pappi.







Exaltación de la Cruz:

La Cooperadora del CAPS de Los Cardales donó una nueva ambulancia

