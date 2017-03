Pelea Por Fátima Álvarez, desde el río Carabelas No te apichones isleño si es que el agua te bandea, la vida que te rodea es de trabajo muy duro pero vos sabrás seguro que Dios velando estará. Él sabe que vos saldrás victorioso de la prueba, aunque sabes lo que lleva el agua grande que viene. Más vos con la frente en alto siempre darás la pelea, sacarás a cómo sea tus cosas de ande se cuadre, salvarás cachorros, madre, las gallinas y tus perros. Porque sabes que es tu modo de porfiarle a este río que al cabo que si has nacido en el medio de estas islas sepan todos que tu vida es lucha, trabajo y sangre. Habla Ismael Firpo, arrastrando tras de sí cien años de nuestra historia. Ya no llegan cartas a la isla. Hace tiempo que no llegan. En uno de mis primeros encuentros con Ismael, él me comentó cómo funcionaba el sistema de correo en isla, respondiendo a mi pregunta alusiva a la estafeta postal del Correo Argentino ubicada en la histórica despensa del Blondeau. "La lancha de pasajeros era correo y tenía un sistema lindo para entregar las cartas. Ellos la envolvían en un palito, la ataban y pasaban cerquita, y te la revoleaban. Y para alcanzar la carta, para que te la lleven al correo, una caña: se extendía en la punta del muelle, con la carta en la punta y cuando pasaba la lancha, la agarraba. Carta que no se podía entregar terminaba en la estafeta. Un sistema lindo: antiguo pero bueno." Esta columna se propuso llegar a marzo con la agenda completa, antes que el aluvión de justas demandas de continente entierre los reclamos históricos de los y las invisibilizadas que moran del otro lado del río. Hicimos hincapié en los derechos humanos básicos insatisfechos del sector de islas: transporte, salud, educación, trabajo y el acceso a los servicios elementales. Pero por sobre todas las cosas, enfatizamos en nuestro Patrimonio Cultural Isleño que, a pesar de todo, resiste con alteza. A esta columna pues, solo le queda deshacerse en una correntada de voces, reivindicando la vieja estafeta postal del Blondeau y las cartas perdidas, como un nuevo vínculo entre isla y continente. En esta ocasión, toma la palabra Ismael Firpo, volcando extractos de una carta presentada el pasado 10 de marzo ante el Ejecutivo y el HCD, ingresada con el N° de Expediente 38127/17. "Por medio de la presente informo a usted sobre mi decisión de cesar las actividades del recreo, proveeduría, restaurante y hospedaje Recreo Blondeau. El mismo funcionó como un sector turístico muy reconocido de esta zona del delta desde el año 1920 y yo lo he explotado conjuntamente con mis hermanos desde 1962. Ahora estoy solo desde enero del 2006, debido a mi edad de 78 años y mi deteriorada salud ya me es imposible proseguir atendiendo este lugar turístico. Además el hecho que ya no tenemos trasporte de pasajeros público… quedando a la fecha el servicio privado solo por los días sábados y domingos, por lo que en días de semana no existe trasporte, ya que la lancha de la escuela tiene prohibido trasportar a la familia isleña, solo alumnos y maestros al edificio educacional. Todos estos eventos explicados en el párrafo anterior ocasionaron que la actividad turística se redujera y que el isleño, en su gran mayoría, migrara a la ciudad. Al decaer la actividad comercial por la cual me encuentro habilitado y con la intención de conseguir gente interesada en seguir con dicha explotación, solicito se me otorgue cese temporario hasta fin de año para poder transferir, alquiler y/o vender. Además vuelvo a reiterar se prevea una condonación a la tasa de seguridad e higiene que he solicitado a principios del año 2016 por Expediente Nº 29.349/16, debido a las inundaciones sufridas que son de público conocimiento y a la fecha no he tenido contestación alguna, teniendo en cuenta que en el futuro es muy posible que volvamos a sufrir más inundaciones. Le recuerdo que por ordenanza 5236/08 se declaró Patrimonio Histórico y Cultural al Recreo Blondeau. Sin otro particular y esperando que consideren la situación del sector de islas de Campana (la que se encuentra abandonada) busquen una solución, principalmente al trasporte."





Carta presentada el 10/03/2017 por Mesa de Entradas en Municipalidad.



Más acá del río:

Correntada de voces

Por Matías Barutta

