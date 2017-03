NOTICIA RELACIONADA: Nacional B:

Villa Dálmine se presenta en Jáuregui con la mira puesta en el ingreso a la Copa Argentina ENCUENTRO Nº 37: En 36 partidos, Villa Dálmine venció en 16 ocasiones, Flandria logró 11 triunfos y empataron en 9 oportunidades. Villa Dálmine convirtió 43 goles, en tanto que Flandria señaló 33. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 18 veces. Villa Dálmine ganó 9 (24 goles) y Flandria obtuvo 2 triunfos (12 goles). Empataron 7 veces COMO LOCAL FLANDRIA: se enfrentaron 18 veces. Flandria ganó 9 (21 goles) y Villa Dálmine 7 (19 goles). Empataron 2 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Fue el sábado 14 de septiembre de 2013, por la 8ª fecha del campeonato de Primera B Metropolitana 2013/14: FLANDRIA 0 - VILLA DALMINE 0. Arbitraje de Ariel Penel. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: Fue el sábado 15 de marzo de 2014, por la 29ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14: VILLA DALMINE 1 - FLANDRIA 1. Gol de Lucas Ferreiro para el cuadro campanense y de Germán Rivero para el conjunto de Jáuregui. Arbitraje de José Carreras, quien expulsó a Germán Rivero de Flandria. APOSTILLAS: Cuatro partidos sin ganar lleva Villa Dálmine ante Flandria, con una derrota y tres empates. El último triunfo sobre el "Canario" se remonta al sábado 29 de noviembre de 1997, por la 1ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C 1997/98. Fue por 3 a 0 con tantos de Daniel Ielsich, Walter Friedrich y Gastón Soriano. Como local, 11 encuentros sin derrotas lleva el Violeta ante Flandria, con 4 victorias y 7 igualdades. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (43): Miguel Ernesto Benítez (5), Oscar Facchetti (3), Ramón Felipe Moyano (2), Bernabé Córdoba (2), Jorge Benítez (2), Walter Antonio Moretti (2), Juan Carlos Domínguez (2), Dante César Repetto (2), Norberto José De Valle (1), Luis Ernesto Cesáreo (1), Ismael Demetrio Pavón Reyes (1), Luis Angel Vizzo (1), Juan Osvaldo Argés (1), José María Papalardo (1), Norberto Antonio Fuentes (1), Eduardo Enrique Oviedo (1), Juan Alberto Martínez (1), Mario Ramón Contte (1), Héctor Martiarena (1), Rubén Angel Tamagni (1), Carlos Alberto San Martín (1), Hugo Iervasi (1), Diego Frattini (1), Diego Carrizo (1), Ariel Giles (1), Alejandro Marinilli (1), Daniel Ielsich (1), Walter Friedrich (1), Gastón Soriano (1), Santiago Prim (1) y Lucas Ferreiro (1). MÁXIMOS GOLEADORES FLANDRIA: Carlos Antón, Isidoro Aranda, Héctor Martiarena, Néstor José Díaz, Nicolás Scerba, Carlos Dantón Seppaquercia y Luciano Vázquez, 2 goles cada uno. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 1995 Fue el Sábado 9 de Septiembre, por la 7ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C 1995/96: FLANDRIA 0 - VILLA DALMINE 1. FLANDRIA (0): Diego Onainty; Gabriel Mancini, Sergio Andrés Kaezuk, Patricio Negreira y Andrés Basconcel; Leonardo Aranda, Cristian Alonso, Pablo Aranda; Alejandro Gabriel Campana (Rodríguez); Daniel Giménez y Jorge Saavedra (Sergio Godoy). DT: Pedro Mansilla. SUPLENTES: Javier Alberto Comité, Carlos Taponeco y Sergio Rocha. VILLA DÁLMINE (1): Pablo Cappelletti; Pablo Daniel Galiano, Sandro Velazco, Jorge Martín Piñón y Juan Martín Galiano; Walter Nicolás Otta, Carlos Alberto Pereyra y Julián Esteban Infantino; Juan Carlos Suárez, Sergio Antonio Saucedo (Miguel Angel Castrellón) y Diego Frattini. DT: Omar Pepe. SUPLENTES: Jorge Raúl Zapata, Ariel Omar Giles, Diego Damián Carrizo y Damián Javier Rivas Karlic. GOL: ST 43m Diego Frattini (VD). CANCHA: Flandria. ÁRBITRO: Alberto González. TERCERA: Flandria 0 - Villa Dálmine 2 (Walter Friedrich y Héctor Gutiérrez).

El Historial:

Flandria Vs. Villa Dálmine

Por Gustavo Belsué

