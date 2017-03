La 18ª fecha se pondrá en marcha hoy con dos encuentros. Pero el Auriazul recién jugará el miércoles, buscando dejar atrás su inicio de año con dos derrotas en fila. La 18ª fecha de la Primera D comenzará esta tarde con dos partidos, cuando Argentino de Rosario reciba a Deportivo Paraguayo y Yupanqui a Victoriano Arenas. Sin embargo, Puerto Nuevo no jugará por esta jornada hasta el miércoles, cuando visite a Claypole en un partido que iniciará a las 16 horas con arbitraje de Sebastián Zunino. Para el equipo dirigido por Norberto Silvero será la oportunidad de dejar atrás este arranque de año con dos derrotas consecutivas, luego de las caídas sufridas ante Ituzaingó como visitante y Centro Español como local, ambas por la mínima diferencia. PRIMERA D - FECHA 18 HOY DOMINGO -16.00 horas: Argentino (R) vs Deportivo Paraguayo / Alejandro Porticella -16.00 horas: Yupanqui vs Victoriano Arenas / Diego Molinelli LUNES -16.00 horas: Lugano vs Central Ballester / Ramiro Magallán. MARTES -16.00 horas: L. N. Alem vs Muñiz / Jonathan De Oto. -16.00 horas: Centro Español vs Juventud Unida / Alejandro Ramírez. -16.00 horas: Lamadrid vs Liniers / Sebastián Martínez. MIÉRCOLES -16.00 horas: Claypole vs Puerto Nuevo / Sebastián Zunino -16.00 horas: Ituzaingó vs Atlas / Tomás Duilio

Primera D:

Puerto Nuevo visita el miércoles a Claypole

