Breves Deportivas

FÚTBOL DE PRIMERA La 16ª fecha del Torneo de Primera División comenzó el viernes, con el triunfo 1-0 de Rosario Central sobre Quilmes. En tanto, ayer se disputaron otros cinco encuentros: Unión 0 - Colón 2 (Ortiz y Garnier); Newell´s 3 (Scocco x3) - Vélez Sarsfield 0; Tigre 0 - Gimnasia 1 (Aleman); Independiente 0 - San Martín 0; y Huracán 2 (Romat y M. González) - Defensa y Justicia 0. Para hoy fueron programados otros seis cotejos: Belgrano vs Racing Club (15.00); Sarmiento vs Temperley (17.10); Godoy Cruz vs San Lorenzo (17.15); Estudiantes (LP) vs Patronato (17.15); Olimpo vs Banfield (19.20); y Boca Jrs vs Talleres (19.30). La fecha continuará el lunes con Arsenal vs Atlético Rafaela (19.00) y Atlético Tucumán vs Aldosivi (21.15). Y el cierre quedará para el martes cuando se enfrenten River Plate y Lanús a las 21.15 horas. ELIMINATORIAS: ¿bajas en CHILE? Alexis Sánchez y Gary Medel, figuras del seleccionado de fútbol de Chile, salieron ayer lesionados en los partidos de Arsenal e Inter respectivamente, y preocuparon al entrenador Juan Antonio Pizzi, a menos de una semana del encuentro frente a la Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Ruisa (el partido se jugará el jueves desde las 20.30 horas en el Monumental). BÁSQUET: BAHÍA SUBCAMPEÓN Bahía Basket cayó ayer 88-65 ante Guaros de Lara en la final de la Liga de las Américas. Dirigido por Sebastián Ginóbili y repleto de jóvenes, el equipo bahiense completó de igual forma una gran participación en el certamen continental más importante de básquet. Por su parte, el elenco venezolano se consagró bicampeón de esta Liga de las Américas TENIS: FEDERER, EN OTRA FINAL El suizo Roger Federer derrotó ayer 6-1 y 7-6 al estadounidense Jack Sock y alcanzó la final del Masters 1000 de Indian Wells. En la definición enfrentará a su compatriota Stanislas Wawrinka, que en semifinales superó al españo Pablo Carreño por 6-3 y 6-2. En tanto, en el Challenger que se está disputando en Tigre, el correntino Leonardo Mayer jugará hoy la final frente al japonés Daniel Taro. TOP RACE: POLE DE GIALLOMBARDO El piloto del Lincoln Sport Group, Mauro Giallombardo, se quedó ayer con su segunda clasificación dentro del Top Race en Río Cuarto. Segundo finalizó Matías Rossi y tercero quedó Agustín Canapino. La Q1 se dividió en dos grupos y en el primero el mejor era Humberto Krujoski. Pero luego apareció Matías Rossi para ser el más veloz del corte. Los diez mejores avanzaron a la Q2. Rápidamente Rossi volvió a dominar, pero esta vez seguido por Mariano Altura y Matías Rodríguez. Pasaron a la Q3: Rossi, Altuna, Rodriguez, Giallombardo y Canapino. Al comienzo de la última etapa, Rossi era el mejor, seguido desde muy cerca por Canapino pero Giallombardo sentenció la clasificación con 1m11s976. Esta fecha del Top Race continuará hoy cuando a las 12.15 se ponga en marcha la segunda final de la temporada en el trazado cordobés. RUGBY: TRIUNFO DE JAGUARES Por la cuarta fecha del Súper Rugby, la franquicia argentina Jaguares derrotó 41 a 14 a Cheetahs como local y, de esta manera, alcanzó su tercera victoria en cuatro presentaciones. Ramiro Moyano en tres oportunidades y Matías Alemanno anotaron los tries del equipo argentino, que además, coronó su actuación con un try penal de maul. En tanto, con el pie, Juan Hernández anotó cuatro conversiones, dos penales y facturó el try penal. La próxima presentación de Jaguares será el sábado ante Reds, nuevamente como locales.



Breves Deportivas

