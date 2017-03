Rincón Tuerca

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TURISMO NACIONAL: La categoría más federal de nuestro país está desarrollando durante este fin de semana en el Autódromo de La Pampa con sus dos clases y otro interesante parque. Televisa desde las 11 de la mañana la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". RETOMAR: Todo comenzó cuando como piloto invitado lo llevó a correr en el TC Mouras a bordo del Ford de Bortot y allí le apareció la oportunidad a Juan Carlos Bava para retomar a la alta competencia en autos de fórmula. PROYECTO: Esto hizo que con un equipo de la ciudad de Luján armaron un proyecto para hacer toda la temporada en la categoría Fórmula Cuatro nueva generación y así "Carly" Bava hoy está de nuevo en actividad. TERCERO: Tras la competencia de la Clase Juniors de la categoría Kart Plus el piloto local Nicolás Brugognone hizo podio con su tercer puesto en la final con la motorización de Rubén Alfonso y el chasis a cargo de Rubén Guerra donde el piloto quedó conforme y se entusiasma para poder pelear el presente campeonato. FORMULA 4 APAP: Segunda Competencia del año para la categoría Escuela del Automovilismo zonal donde con otro parque interesante de autos visitan el Autódromo de La Plata donde desde las 10 de la mañana arrancan con su espectáculo. CORRER: En esta sección dábamos cuenta de la actividad asumida por Miguel Parra que sale a correr por las arterias de nuestra ciudad para mantenerse en estado físico acorde para una competencia a desarrollarse en Capital Federal y muchos no lo conocen por el atuendo particular que suele utilizar para tal emprendimiento. PROPIO: El auto se desarmó íntegro y para no dejar nada al descuido el propio Sergio Giordano es el encargado de trabajar sobre su vehículo para estar en la categoría Alma cuando el mismo este terminado. FORMULA 07: En el autódromo capitalino la categoría desarrolla una nueva fecha del campeonato con sus dos clases donde desde las 9 de la mañana arrancan con la clasificación. REUNION: En la última reunión de la comisión directiva del Zárate Auto Moto Club se trabajó sobre el interesante proyecto de concretar la llegada de un autódromo a nuestra zona en el mismo lugar que se anunció en su momento. Si bien no debe trascender el tema parece que viene avanzando el trámite que ya cuenta con el aval de las autoridades municipales. GUSTO: El TC Bonaerense pasó por Baradero y allí fue propicio para ver subirse a la Cupecita de la Clase A a Juan Ignacio Galliano que se pudo dar el gusto de girar y empezar a encaminarse para en algún momento comenzar a participar de la categoría como su hermano Juan Pablo. TRIUNFO: El que obtuvo Ludmila Rodriguez en la Clase Juniors de Karting en la primera fecha del campeonato de la categoría Kart Plus desarrollada en el kartódromo de Zárate. La señorita arrancó bien el torneo donde lidera el mismo y confirmó que hará toda la temporada porque se tiene mucha fe para buscar el tan ansiado Uno. TRV6: La categoría visita el autódromo de Río Cuarto este fin de semana donde están desarrollando la segunda carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 de la mañana a través del programa "Carburando". ENCUENTRO: Desde las 10 de la mañana se desarrolla el encuentro para autos antiguos y de colección en la costanera de Zárate organizado por el Zárate Auto Moto Club. DEBUTO: Maximiliano Lacognata debutó en la Categoría Rotax Bs As. donde clasificó quinto, quedó cuarto en la serie y llegó quinto en la final con el chasis a cargo de Chavez pero no estaba conforme por el tema de los kilos que lo tienen preocupados al estar pasado y deberán trabajar en esto para ser mas competitivos. PRESENCIA: La presencia de Hugo Mauro en los kartódromos comienza a marcar una tendencia para el ex campeón de Alma porque ya anda viendo algunos vehículos, saber si le queda cómodo para manejar, es un momento donde solo está buscando información y asesoramiento d cara al futuro. TOPE RACE JUNIORS: La categoría llega este fin de semana hasta el autódromo de Río Cuarto donde encara la segunda carrera del año. Televisa Canal 13 a través del programa "Carburando" desde las 10.30 de la mañana. SUMARSE: Marcelo Demarchi se sumó al equipo de Mauro Santucho en Karting donde arrancó en la primera del año y el representante de Pilar confirmó que hará toda la temporada en la categoría Kart Plus. DIFICIL: La realización de la carrera del Rally Federal en nuestra ciudad se torna cada vez mas difícil por los costos que imprime una carrera de estas características y desde el Club sus dirigentes no encuentran el respaldo necesario para solventar tal emprendimiento. Por el momento siguen desarrollando gestiones. MULTA: Días atrás el padre de la señorita se llegó hasta el predio donde se reunió con el dueño del lugar y aceptó la multa que le aplicaron dispuesto a abonar la misma para retomar la actividad deportiva y volver a la alta competencia como lo hizo hasta el año pasado, algo que se deseaba si bien había adquirido un auto para correr en otra categoría. CHASIS DEL REGIONAL: Comienza el campeonato para la categoría que está arrancando en el Autódromo de Baradero con un parque interesante de máquinas donde desde las 10 de la mañana arrancan con su espectáculo. ACOMPAÑAR: Es cierto que se lo suele ver en el kartódromo de Zárate a Hernán De Giacobbi los días de carrera donde el muchacho acompaña al equipo a la hora de comer el asado. De correr ni hablar. FLACO: Con un noveno puesto en la serie y con una final que no corrió pasó el fin de semana Emilio Gobetto con su Cupecita en la Clase "A" del TC Bonaerense en el Autódromo de Baradero en el arranque del campeonato. El flaco pasó por las barrancas a su manera. ACERCAR: En el taller de Carlos Debesa se trabaja en los cuatriciclos de cara al próximo Dackar donde desde Córdoba Berta ya acercó muchas piezas para desarrollar que va en beneficio de un mayor rendimiento donde se va avanzando semana tras semana. TOPE RACE SERIES: La primera contó con un parque de autos que se espera superar este fin de semana en el Autódromo de Río Cuarto donde desarrollan otra fecha del Campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 de la mañana a través del programa "Carburando". TRABAJOS: Ya con el auto pintado comenzaron los trabajos del armado del mismo para sumarse a la categoría Alma en las próximas carreras y el representante de Escobar tiene todo encaminado para la segunda del año. VICTORIA: El TC del Oeste viene de hacer su primera fecha del Campeonato en el Autódromo de Baradero donde la victoria recayó en Oscar Cardozo que se adjudicó una competencia interesante a lo largo del total de vueltas. TRIUNFO: El triunfo de Claudio Cruzado hijo en karting va a posibilitar que continúe en la categoría Kart Plus esta temporada donde su padre lo acompaña para asesorarlo aunque en el equipo asegura que por suerte no le hace caso y aparecieron los resultados. TURISMO ZONAL PISTA: La categoría está arrancando su campeonato con sus dos clases este fin de semana en el autódromo capitalino con su habitual parque de autos. Desde las 10 de la mañana comienzan con la clasificación. DESAFIO: Miquea Taborda cambió de Clase esta temporada y el talentoso piloto local va por otro desafío en la Categoría Kart Plus siempre con el mismo equipo que cuenta con la motorización de Mauro Santucho. FIAT AMIGOS 1.4: La monomarca está realizando su carrera este fin de semana en el autódromo capitalino con su habitual parque de autos utilizando el circuito número cinco donde desde las 13 hs. corren su final. INCORPORAR: Aunque no tomó la determinación de haber arrancado el campeonato en la categoría Kart Plus su padre Daniel aseguró que a mitad de temporada en la clase Master "A" se estará incorporando Mariano Alvarez que tiene todo preparado para sumarse a la categoría como en temporadas anteriores. PRESUPUESTO: La ausencia de Damian Toledo a la primera fecha del campeonato en la categoría Alma se debe a un tema de presupuesto donde se pensó en llegar a la misma pero lamentablemente no se pudo concretar. PODIO: Eric D´Amario volvió a ser un podio en karting en la Clase Master "A" de la categoría Kart Plus con un segundo puesto que le permitió estar segundo en el campeonato y tener la posibilidad de pelear el mismo con el asesoramiento de Juan Carlos Muñoz que se acercara para darle los consejos correspondientes. Mirá vos! PENSADO: Parece que Fabian Martinelli tiene pensado no abocarse a la Categoría PAKO en esta temporada dejando de trabajar en ella donde no está claro si es por falta de tiempo que el afamado "Chapulín" tome tal actitud. PASION: En nota televisiva Sebastián Abella le confirmó al periodista Rubén Carneiro que viene de correr en el TC Mouras como piloto invitado y también reiteró que ésta es su pasión y si los tiempos se lo permiten correrá con su auto en el TC Pista con el equipo que siempre lo tuvo bajo la estructura.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: