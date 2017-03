Conflicto docente: ayer fracasó una nueva reunión

En Campana: clase pública para visibilizar el reclamo. Fue en las puertas del Instituto 15, frente a la plaza Eduardo Costa. Participaron gremios locales y agrupaciones estudiantiles. Docentes y agrupaciones estudiantiles lcoales organizaron una clase pública en las puertas del Instituto 15, dándole continuidad a las acciones de protesta en el marco de la puja salarial mantenida con los gobiernos de Cambiemos. "Seguimos con la misma idea de hacer actividades conjuntas, más firmes y unidos que nunca ", afirmó Pedro Espinoza, titular de Udocba. Señaló que el objetivo es "concientizar al resto de la comunidad de que nuestra lucha es legítima porque ni siquiera estamos pidiendo un aumento salarial, sino recuperar lo que perdimos". Sonia Rafael, secretaria general de Suteba, aseguró que los docentes están "con fuerzas" para continuar con la protesta, y predijo una "marcha impresionante" para este miércoles en Buenos Aires. Al mismo tiempo, criticó al Gobierno de María Eugenia Vidal por las propuestas paritarias presentadas a la fecha, mostrándose pesimista de cara a la negociación que, en ese momento, mantenían los seis gremios bonaerenses con funcionarios en La Plata. "Escucho tantas incoherencias últimamente. Que ni el presidente sepa cuánto gana un jubilado es una falta de respeto para todos los jubilados... No puedo decir que tenga esperanzas", comentó. Cuestionó también que el Gobierno haya sostenido que un docente gana 19 mil pesos promedio al mes: "Yo como directora con 32 años de antigüedad no lo gano, así que demuestre quién sí". Desde la línea "Marrón", disidente a la conducción oficial de Suteba, Natalia Rodríguez subió la vara y exhortó a la Ctera a convocar un paro nacional para evitar el desgaste de los docentes bonaerenses. "Lo que decimos es que los paros provinciales vienen desgastando la lucha; entonces es necesario nacionalizarla. Ctera tiene que convocar un paro nacional y sacar la fuerza del millón de docente que hay en todo el país", remarcó. Consideró que la oferta oficial debe llegar al 35% de suba y en una sola cuota. La clase pública culminó con una marcha alrededor de la palza Eduardo Costa y cánticos frente al Palacio Municipal. Los docentes locales no descartaron continuar -e incluso profundizar- la protesta en las calles de la ciudad si la discusión sigue empantanada. "La vamos a seguir pleando hasta que nos de el cuerpo", avisó Rafael.

TAMBIÉN SE REALIZÓ UNA MARCHA ALREDEDOR DE LA PLAZA EDUARDO COSTA. Provincia y gremios no se ponen de acuerdo Ayer fracasó una nueva reunión porque. De acuerdo a los sindicatos, la Gobernación solo ofrece empatar la inflación de este año. Hoy comienza la Marcha Federal convocada por la CTERA que confluirá mañana en Capital Federal. Una nueva reunión entre Provincia y gremios docentes terminó ayer sin acuerdo. "La recomposición salarial no puede ser menor al 35%", insistió Carlos Díaz, de ATE, mientras el Ejecutivo provincial ofrece sólo empatar la inflación de este año. Por su parte, María Laura Torre, de Suteba, recalcó la importancia de la intervención de Nación: "Es fundamental que se llame a la paritaria nacional docente". En tanto, el secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Mario Almirón, ratificó el paro general de martes y el miércoles, que también realizarán los gremios nacionales, y su adhesión a la Marcha Federal Docente del día 22 en reclamo de "paritarias". Mientras, los docentes de todo el país iniciarán hoy la Marcha Federal que llegará mañana a la Plaza de Mayo de Buenos Aires para reclamar al Gobierno que convoque a la paritaria nacional. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) adelantó que columnas de diferentes regiones del país estarán saliendo hoy con rumbo a la ciudad de Buenos Aires. Las columnas se concentrarán el miércoles por la mañana en distintos puntos del centro porteño para marchar luego por la diagonales Sur, Norte y Avenida de Mayo. La medida se enmarca en las cuatro jornadas de huelga nacional convocadas para los días 15, 16, 21 y 22 de marzo. En tanto, más de 100 mil docentes de la provincia de Buenos Aires que se adhirieron a los paros convocados por distintos sindicatos comenzaron a sufrir descuentos en sus salarios. Así lo aseguraron desde Suteba, indicando que pese a la sanción aplicada por el gobierno de María Eugenia Vidal, los maestros mantendrán su plan de lucha.

Macri presenta los resultados del "Operativo Aprender" Los resultados obtenidos por los alumnos en el Operativo Aprender realizado en octubre pasado en escuelas de todo el país serán presentados hoy por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Educación Esteban Bullrich, informó la Presidencia de la Nación. A partir de las 11.45 en la residencia presidencial de Olivos se difundirán estos resultados "con el fin de conocer cuál es el estado del sistema educativo, evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y sistematizar información acerca de las condiciones en que se desarrollan los planes de estudio", detalló un comunicado. Luego, Bullrich informará en una conferencia de prensa los detalles y alcances que surgen a partir de los resultados. El Operativo Aprender se realizó el 18 y 19 de octubre pasados e involucró a 1.400.000 alumnos de tercer y sexto grado de primaria y quinto y sexto año de la secundaria con pruebas en más de 30.000 escuelas de todo el país, con la colaboración de 31.365 directivos como veedores y unos 71.606 docentes en el rol de "aplicadores". Macri adelantó el sábado pasado durante la emisión de un programa televisivo que las pruebas "habían dado muy mal" y que sólo la mitad de los alumnos evaluados habían alcanzado los objetivos en matemática.

