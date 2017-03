PJ-FpV: ”Pedimos que se confirme que tras las elecciones el peaje no se terminará de construir”

Desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria solicitaron que el Jefe Comunal dé garantías "que no se trata de un mero anuncio electoral, ya que muchos vecinos están pendientes del éxito de este reclamo comunitario". A su vez, pidieron a la ciudadanía que acerquen sus tickets de consumo de combustible para ser adjuntados a la presentación judicial en contra de la Tasa Vial. Tras el anuncio oficial que realizara el Intendente, sobre la supuesta suspensión de las obras de construcción de las cabinas de peaje en Ruta 6, concejales del Frente para la Victoria pidieron más "certezas" sobre el anuncio. "A todos nos llama la atención las declaraciones del Intendente Abella, sobre la suspensión de la construcción del peaje. Primero, porque hace referencia a supuestas gestiones que realizara en secreto. Tan ocultas fueron, que ni siquiera fueron tenidas en cuenta por el gran número de vecinos que reclamó por este tema" sostuvo el Presidente del bloque, Luis Chesini. Sin embargo, los ediles temieron que pudiera tratarse de un anuncio electoral. "Hay rumores que indican que las obras continuarían después de Octubre, pasadas las elecciones. En declaraciones a la prensa local, el propio Intendente dice textual ´estamos terminando de llegar a la decisión de poder no continuar con la construcción de los peajes en Ruta 6´.Una definición que genera más incertidumbres que certezas, y por eso le pedimos al Intendente que confirme que después de las elecciones el peaje no se terminará de construir, y que esto no se trata de una burla a la buena voluntad de los vecinos de esperar que no se concrete una instalación que partirá a la ciudad en dos" señaló el edil. TASA VIAL: ACCIÓN JUDICIAL Por su parte, la concejal Soledad Calle junto a los ediles justicialistas solicitaron a la comunidad acerque sus tickets de carga de combustible, que reflejen el aumento originado por la nueva Tasa Vial. "Queremos que estos documentos formen parte del recurso legal que presentaremos ante la Justicia, ya que consideramos que se trata de una medida inconstitucional" expresaron desde el bloque. "Estamos trabajando junto a la Asociación de Usuarios Organizados, y vamos a estar recibiendo los ticket los días martes y miércoles de 8 a 14 hs, en Municipalidad de Campana, primer piso, Bloque PJ-FPV" finalizó Calle.

Las obras continuarían un tiempo y luego se detendrían. Los concejales justicialistas piden más definiciones sobre el tema.



PJ-FpV: ”Pedimos que se confirme que tras las elecciones el peaje no se terminará de construir”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: