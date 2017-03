La Auténtica Defensa. Edición del martes, 21/mar/2017 Roses se reunió con ex combatientes para avanzar en la agenda de actos por el 35º aniversario de Malvinas







El objetivo de la reunión fue definir las actividades a realizarse durante las semanas previas al 2 de abril, el día del Veterano y los Caídos en la guerra de Malvinas. El Presidente del Concejo Deliberante de Campana, Sergio Roses, convocó a ex combatientes de Malvinas para coordinar las diferentes actividades que se llevarán a cabo tras cumplirse el 35º aniversario del inicio de la guerra, todas ellas contarán con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la oficina de Derechos Humanos. Entre las distintas propuestas una de ellas será la visita de los ex combatientes campanenses a diferentes escuelas de la ciudad para compartir sus experiencias con los más jóvenes: "Queremos mantener la llama encendida en las futuras generaciones sobre la causa Malvinas" explicó Roses.



