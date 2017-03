Participó el Sindicato de Zárate-Campana por el caso Atanor. Además, desde el gremio llamaron la atención sobre la situación de dos plantas industriales de nuestra ciudad. El Sindicato del Personal de Empresa Químicas y Petroquímicas de Zárate-Campana participó de una masiva movilización llevada a cabo en Baradero para reclamar contra el cierre de fábricas, entre ellas, Atanor. La caravana se desarrolló el jueves pasado y contó con el acompañamiento de una gran cantidad de gremios como UOCRA, camioneros, frigoríficos y aceteiros. "No al pueblo fantasma" era una de las consignas desplegadas por los manifestantes. En diálogo con LAD, el tesorero del Sindicato Químico, Nestor Carrizo, señaló que el objetivo fue "defender el trabajo" zonal. Además del caso Atanor, planta en la que hoy los trabajadores entran pero no producen, Carrizo llamó la atención sobre la situación en dos empresas de Campana: Quipro y Carboclor. Mientras que en la primera los propietarios siguen sin querer acatar la conciliación obligatoria, en la segunda la caída de la actividad deribó en una baja del salario de los trabajadores. "Ya convocamos a la comisión interna y al cuerpo de delagados. A fin de esta semana nos pronunciaremos", adelantó, no descartando medidas de fuerza que podrían incluir un nuevo paro regional. Asimismo, indicó que el lunes se estarán movilizando a La Plata para acompañar una de las últimas audicencias previstas por Atanor. "Hay una indecisión del Ministerio de Trabajo y por eso no se están cumpliendo los objetivos", sostuvo el gremialista.



Químicos: masiva movilización en Baradero para protestar contra los despidos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: