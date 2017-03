La Auténtica Defensa. Edición del martes, 21/mar/2017 Para Andrea García, la gestión municipal es ”caprichosa”











Andrea García La referente justicialista Andrea García, líder de la agrupación "Plan V", aseguró que la gestión municipal es "caprichosa", en relación a la creación de la Tasa Vial que, desde el 1º de marzo, graba al combustible que se cargue en las estaciones de servicio de nuestro partido. "Cuando en algún momento la Justicia haga caer la tasa por inconstitucional, ¿nos van a devolver a los vecinos de Campana lo que pagamos durante todo este tiempo?", se preguntó García. "Como Mayor Contribuyente convocada por el bloque PJ-FpV, asistí a las sesiones donde se trataron la Fiscal e Impositiva. Cuando me pude dirigir al Presidente del HCD, Sergio Roses, le pregunté si no había una doble imposición al establecer la Tasa de Combustible. Con la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), a todos los Campananeses nos están cobrando para financiar el mantenimiento de la red vial y los espacios públicos. Con la Tasa Vial, que pagamos al cargar nafta, nos están cobrando dos veces por el mismo servicio", explicó. "Además, es un servicio totalmente deficitario: quienes transitamos Campana, conocemos las falencias que hay respecto a la red vial", remarcó la ex Secretaria de Desarrollo Humano. "Las calles no se rompen de un día para otro y seguramente esta gestión ha recibido calles en mal estado. Lo que tenía la gestión anterior, es que hacía mantenimiento de las diferentes calles de la ciudad y lo que se rompía, tal vez se tardaba un poco, pero se reparaba. El estado lamentable en que se encuentra el distrito de Campana respecto a la red vial, es un desastre. Lo que no sabemos es qué es lo que pasa con la recaudación en Campana, y por qué no reparan los lugares donde transitamos", agregó. "Hay una avidez terrible por recaudar, porque nos aumentaron todas las tasas y a su vez crearon una nueva tasa que, además, sería inconstitucional. De ser así, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando en algún momento la Justicia haga caer la tasa por inconstitucional, ¿nos van a devolver a los vecinos de Campana lo que pagamos durante todo este tiempo? ¿Nos van a dar un crédito a favor? Esto es lo que no se entiende. En muchos casos, son medio caprichosos. Se parecen al Presidente Macri: la comunidad toda les está diciendo que se están equivocando. No sólo el Partido Justicialista, no un sector político. La comunidad toda les está diciendo que se están equivocando y no hay un viraje hacia ningún lado. Este era el gobierno del cambio, del diálogo, de la transparencia… y la verdad es que los vecinos y los ciudadanos de la Argentina se van dando cuenta con el correr de los días que sólo eran slogans de campaña y que la realidad los está pasando por encima", finalizó.

