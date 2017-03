P U B L I C



Lo hizo durante una recorrida en el barrio 9 de Julio. El concejal de Acción Comunal Primero Campana cuestionó que el aumento de tasas no se refleje en más servicios y obras de mantenimiento para los campanenses. El líder de Acción Comunal Primero Campana, Carlos Cazador, aseguró que el Gobierno "tiene que empezar a darle respuestas urgentes a los vecinos" tras el aumento de tasas municipales que él acompañó con su voto en el Concejo Deliberante. Las declaraciones de Cazador se dieron en el marco de una recorrida por el barrio 9 de Julio, donde reclamó por la "falta de mantenimiento en las calles, de zanjeo preventivo y de iluminación por las noches". También solicitó que el propietario de un terreno privado ubicado sobre Chacabuco y Belgrano sea "intimado" para ponerlo en condiciones. "Cuando el intendente dijo que necesitaba más recursos porque la Municipalidad iba a entrar en crisis, allí estuvo Primero Campana para entender el momento, aguantar los trapos y votar las ordenanzas Fiscal e Impositiva. Me parece que ya tiene que empezar a darle respuestas urgentes a los vecinos que se están cansando de reclamar", expresó. Y cuestionó el sistema del Cemav: "A priori, está bárbaro. Llamas, las operadoras amorosas, te toman los datos y te dan un número de seguimiento. Pero después, nada. Las soluciones no aparecen y en muchos casos, se requieren de inmediato". "Recién una vecina me comentaba que le da miedo sacar la basura a la calle porque de noche no ve nada. Estas son cosas que no pueden seguir pasando en la era del cambio. De lo contrario, tenemos que volver a cambiar", consideró.

CAZADOR HIZO PÚBLICOS RECLAMOS DEL BARRIO 9 DE JULIO.



Cazador afirmó que los vecinos necesitan ”respuestas urgentes” del Municipio

