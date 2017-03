”La familia fue la gran protagonista”, aseguró Abella sobre el festival Verano en Campana

El Intendente destacó la gran fiesta vivida el sábado en la plaza Eduardo Costa que reunió a miles de vecinos. La jefa de Gabinete, en tanto, agradeció el apoyo de las instituciones y los jóvenes. El sábado, Campana vivió una fiesta sin igual para despedir el verano. Y no solamente por las distintas propuestas que coparon la plaza Eduardo Costa y la espectacular actuación de la comparsa entrerriana "Marí Marí" sino también por los miles de campanenses que se acercaron a disfrutar en total armonía, convirtiendo a la familia en la gran protagonista del festival. Así lo destacaron el intendente Sebastián Abella y la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, quienes acompañaron el festival y fueron testigos de la alegría y la felicidad del público presente. "La familia fue la gran protagonista. Estamos felices de poder compartir con ellos estos espacios que no tienen otro objetivo que ofrecer a los campanenses espacios donde divertirse y entretenerse en familia. Vivimos una jornada con miles de personas sin ningún tipo de inconveniente", remarcó el jefe comunal. Quien además agradeció a los vecinos el continuo apoyo y acompañamiento que "permiten que los eventos sean o no un éxito" al igual que la labor de funcionarios y empleados municipales "que planifican hasta el último detalle y disponen siempre lo mejor de sí pensando siempre en la familia". Schvartz, por su parte, también hizo hincapié en el protagonismo que tuvo la familia en el festival y la organización del Municipio para que Campana viva un espectáculo inédito en el corazón de la ciudad. "Nuestro mayor compromiso es con el vecino. Y ello significa desarrollar obras que cambien su realidad y la de la ciudad como también impulsando actividades relacionadas con la cultura y la recreación que permitan recuperar los espacios público", agregó la funcionaria. Y, por último, agradeció a las instituciones "que estar siempre al lado del Municipio para generar una sociedad más solidaria e inclusiva" y a los jóvenes "por creer en el trabajo que se está realizando desde Campana Joven y querer sumarse con sus ideas y creatividad".

El intendente Abella con un grupo de vecinas, durante el evento.





Schvartz también destacó el protagonismo que tuvo la familia durante el festival. Roses también dijo presente El Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, también estuvo presente el sábado en la plaza Eduardo Costa para participar de la fiesta del cierre del verano organizada por la Dirección de Juventud del Municipio, en la que participaron bandas de música e instituciones locales y tuvo un gran cierre de la mano de la comparsa entrerriana Marí Marí. Durante el evento, Roses destacó el trabajo en conjunto que se realizó desde el Municipio para llevar a cabo una fiesta de tal magnitud. "Estas propuestas culturales forman parte de una gestión que quiere recuperar el espacio público para los vecinos", afirmó. En la jornada, el Presidente del HCD también recorrió los stands y conversó con los vecinos que se encontraban disfrutando de la variedad de espectáculos que se presentaron. "Disfrutamos de una gran fiesta donde muchísimas familias se acercaron y compartieron un sábado diferente con propuestas para todas las edades", enfatizó.



