La Auténtica Defensa. Edición del martes, 21/mar/2017 Villa Dálmine:

Rubén Zamponi, ”el saldo es negativo”









NOTICIA RELACIONADA: Con derrota y sin Copa: Villa Dálmine cerró la primera rueda de la peor manera El defensor Rubén Zamponi hizo un balance de estos primeros tres partidos del año. "Teníamos un objetivo por cumplir", lamentó. Luego de la derrota ante Flandria, el defensor Rubén Zamponi analizó estos primeros tres partidos del año. "El saldo es negativo porque teníamos un objetivo para cumplir", señaló el "Tano" en diálogo FM Radio City. "Pero en las malas es cuando más firme hay que estar, sabiendo que el proyecto, el equipo y el grupo es lo que nos sacará adelante", agregó uno de los máximos referentes del plantel. "Duele porque veníamos con ilusiones de poder entrar a la Copa Argentina y duele porque no se dieron las cosas ni como las pensamos ni como lo necesitábamos", explicó Zamponi. "En el primer tiempo no nos pudimos acomodar como para ser ofensivamente más claros, algo que sí logramos en el segundo tiempo, cuando contamos con más chances", señaló el defensor, quien fue reemplazado en el segundo tiempo por Luciano Recalde. Por su parte, el DT Facundo Argüello coincidió en el análisis respecto al flojo primer tiempo de su equipo: "No fue bueno. En los primeros 20-25 minutos le hicimos más fácil el juego a ellos, cometiendo muchas faltas ante un rival muy fuerte en el juego aéreo. Después, en el segundo tiempo estuvimos mucho mejor y tuvimos situaciones". Y remarcó que la necesidad de ganar para acceder a la Copa Argentina condicionó el planteo: "Si no hubiésemos tenido la urgencia de la victoria para llegar a la Copa Argentina, nos podríamos haber llevado un punto importante de esta cancha. Pero necesitábamos los tres puntos y en algún momento teníamos que arriesgar más". Finalmente, consultado sobre el armado del equipo y el sistema táctico, el entrenador señaló: "Si estuvimos 50 días trabajando una formación, no me parecía correcto cambiarla al tercer partido. No le estaría mandando un mensaje de confianza a los jugadores. Después del partido es muy fácil opinar".



Villa Dálmine:

Rubén Zamponi, ”el saldo es negativo”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: