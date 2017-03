La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/mar/2017 MIC:

Importante encuentro de Músicos Independientes de Campana









MIC CONTACTO Músicos Independientes de Campana (MIC) es también el Facebook donde se pueden conocer horarios de reuniones y asambleas, mientras que el correo es info@musicosdecampana.com.ar. "Próximamente habrá una charla abierta sobre "El derecho de la propiedad de la música" por parte de SADAIC", se informó. "La idea es que todos los músicos se acerquen para saber de qué se trata. Cuantos más seamos, más efectivo y fuerte será el accionar. Hoy es la piedra fundacional de algo que tiene que durar para siempre y dejarle el camino pavimentado a las nuevas generaciones", remarcó Rimoldi. "Campana siempre tuvo una escena musical muy importante" , así lo afirmó Franco Rimoldi, Presidente de Músicos Independientes de Campana (MIC) tras una reunión informativa a la que asistieron más de cien músicos locales y de la que participó Diego Boris, Presidente del Instituto Nacional de la Música (INAMU). Más de 100 músicos locales participaron el pasado viernes de una reunión convocada por Músicos Independientes de Campana (MIC) en el Círculo Italiano, donde se hizo presente Diego Boris, Presidente del Instituto Nacional de la Música (INAMU), órgano de fomento a la actividad musical que tiene 28 mil inscriptos. "Estoy muy contento y emocionado de ver que tantos músicos en Campana se estén preocupando por organizarse para mejorar las condiciones de la escena. Es muy importante ver que las diferentes generaciones que se unen por un mismo sentimiento, que es el amor por la música y la necesidad de estirar los bordes de la libertad artística", expresó Boris. Por su parte Franco Rimoldi, Presidente de MIC, destacó la presencia de Boris: "Que haya venido Diego confirma que esto es de verdad, le da cuota de veracidad y potencia. Tenemos un Instituto al cual referirnos, que nos va a mirar, acompañar, ayudar y asistir a nivel nacional. Hoy estamos a años luz de lo que imaginamos, pero esto genera mucho interés, entusiasmo de seguir participando". Durante la reunión, que duró casi tres horas, se firmó el acta constitutiva de la Asociación Civil, que se presentará a la Dirección de Personas Jurídicas de La Plata y a partir de ahí se empezará a entender a MIC como una organización no gubernamental sin fines de lucro. Existen más de 40 organizaciones de músicos en todo el país. Al respecto, Boris comentó: "Los músicos se encuentran con mayores conocimientos sobre su actividad y también se aprende el valor de lo colectivo. Venimos de una actividad individual; uno compone canciones solo, las ensaya, pero cuando hay que grabar y no hay posibilidades, cuando hay que difundir y los medios están concentrados, cuando hay que tocar y hay pocos lugares habilitados para tocar, ahí nos dimos cuenta que los músicos debían juntarse y organizarse. Son problemas colectivos y no hay soluciones individuales para problemas colectivos". Luego de muchos años también se logró que haya dos artículos favorables a los músicos argentinos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el 65, que garantiza la difusión del 30% de la música nacional y la mitad de música independiente; y el 97, que señala que el 2% de lo que se recauda del pago de licencias, propagandas y multas va al Instituto Nacional de la Música. "La música es un lenguaje de comunicación que completa cualquier otro lenguaje de comunicación. El poder transmitir un sentimiento, una sensación a través de una letra o una melodía debería a los músicos hacernos más felices. A veces con el bombardeo de los medios de comunicación, con la cuestión de que si no sos exitoso no existís, muchas veces ese sentimiento de poder comunicarnos se nos vuelve en contra y nos convertimos en frustrados, resentidos. Nadie elige la música para convertirse en eso, es muy importante que existan estas posibilidades para que todos se puedan expresar", afirmó Boris. El presidente del INAMU contó que se realizarán tareas en conjunto con el Instituto, algunas actividades tendrán que ver con la formación integral del músico y algunas se van a ir integrando con la Municipalidad. Es decir: los espacios para tocar y lo que tiene que ver con Seguridad Escénica. "Después cada uno con su esfuerzo, dedicación, quizás alguno con suerte va a poder desarrollar una trayectoria musical y algunos lo descubran luego de varios años. Lo principal es que todos tengan la posibilidad de hacerlo", remarcó. "Campana siempre tuvo una escena musical muy importante, pero siempre muy complicada, atravesada por trabas, lugares que están buenos que convocan gente pero que tienen problemas. Mucho dependía del músico. Hoy, unidos, podemos dar una respuesta a eso, nosotros podemos llegar a generar fondos y/o recursos para que los propios locales puedan bancar sus refacciones, podamos tocar seguros y tener convenios que nos favorezcan a todos. Lo más importante es que Campana tiene una escena musical muy prolífica", cerró Rimoldi.

El objetivo de MIC es mejorar las condiciones de la escena musical de nuestra ciudad.





BORIS Y RIMOLDI TRAS EL ENCUENTRO QUE REUNIÓ A MÁS DE UN CENTENAR DE MÚSICOS LOCALES.



MIC:

Importante encuentro de Músicos Independientes de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: