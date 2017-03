La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/mar/2017 El Frente Renovador aseguró que ”solo se busca postergar” la instalación del peaje ”hasta después de las elecciones”







Ghione y Colella pusieron en duda el anunció del intendente Abella sobre el futuro de las cabinas de cobro sobre Ruta 6. Señalaron que es "una maniobra para maquillar la mala imagen y la repercusión que tuvo en los vecinos este tema". Los concejales del Frente Renovador pusieron en duda las verdaderas intenciones del Gobierno tras el anunció de que la obra del peaje de Ruta 6 se paralizaría. "Desde el Frente Renovador consideramos que durante este proceso se han dado ya muchas situaciones confusas desde el Ejecutivo Municipal: el Intendente en sus primeras declaraciones dijo que no estaba definida la instalación del peaje cuando ya se veían máquinas trabajando en el lugar y la Gobernadora ya había firmado el correspondiente decreto. Luego, una semana después, anunció que los vecinos de sólo un barrio de la ciudad tendrían pase libre. Ahora Abella dice que se va a frenar la instalación del peaje", comentó Juan Ghione. "Estamos frente a una nueva imprecisión por parte del intendente ya que si realmente se va a suspender la obra, debería dejarse sin efecto el decreto de la Gobernadora. Pero lo cierto es que la obra continúa avanzando", aseguró por su parte Marco Colella. Según Ghione, "esto no es más que una maniobra para maquillar la mala imagen y la repercusión que tuvo en los vecinos este tema". Afirmó además que Abella "solo busca postergar su instalación hasta después de las elecciones, ya que la imagen negativa de la gestión de Cambiemos los posiciona hoy en todas las encuestas como terceros cómodos". "Es fundamental que el Intendente trabaje para cuidar los intereses de nuestros vecinos, y que la información que se dé sea la correcta. Los campanenses queremos saber si el peaje se va a instalar o no. La solución que esperan nuestros vecinos es que el peaje no se construya y no una mera suspensión momentánea y engañosa. Nuestra ciudad está intransitable, lo que primero debería hacerse es realizar obras para arreglar las vías de circulación de manera eficiente y duradera, y dejar de sacar plata del bolsillo de los campanenses", finalizó el concejal.



