La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/mar/2017 Axel Cantlon: ”Abella y Roses están cobrando una tasa que es totalmente ilegal e inconstitucional”







Desde la UV Calixto Dellepiane resaltaron que ya tienen preparado un proyecto de Ordenanza para derogar la Tasa de Red Vail que se les aplica a los combustibles. Axel Cantlon, junto a los concejales Carlos Gomez y Norberto Bonola y los asesores económicos Guillermo Cozzo y Alexis Twyford anunciaron que tienen preparado un proyecto de Ordenanza para derogar la tasa que alcanza a los combustibles. "Esta tasa alcanza a todos los contribuyentes que carguen combustible en las estaciones de servicio del partido de Campana quienes, dependiendo del tipo de combustible que carguen, deberán pagar entre $0.2 y $0.4 por litro", explicó Cantlon. "Ahora los vecinos saben quienes dicen la verdad y quienes no. Recordemos que los defensores oficialistas de esta tasa argumentaban que la iban a absorber los estacionaros y que no se iba a trasladar al precio. Una afirmación a todas luces ridícula", añadió. El líder de la UV Calixto Dellepiane aseguró que "la gestión de Abella y Roses está cobrando una tasa que es totalmente ilegal e inconstitucional. Nuevamente falló seriamente el equipo económico y jurídico del Intendente Abella", dijo Desde la Dellepiane aseguraron que la tasa "fue declarada inconstitucional por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y por el Tribunal de Cuentas" basándose en que "no existe concreta, efectiva e individualizada contraprestación"; que "los municipios no pueden poner impuestos a los combustibles"; que "la Comisión Federal de Impuestos consideró" que la tasa que alcanzaba a los combustibles en la Ciudad de Salta "era similar" a aplicar el IVA; y porque implica "doble imposición" tributaria porque los combustibles "ya pagan el impuesto a los Combustibles Líquidos que es coparticipable". Cantlon recordó que el HTC "en un caso de la Municipalidad de Montes declaró que los concejales y funcionarios no están exentos de responsabilidad por la aprobación e implementación de estas tasas inconstitucionales", delito por el cual les compete incluso "responsabilidad penal". Al mismo tiempo, indicó que "algunos municipios" como Pilar "derogaron este año la Tasa Vial debido a los dictámenes judiciales y del Tribunal de Cuentas". "Esta tasa afecta directamente el bolsillo de los vecinos de Campana que ven incrementados los precios del combustible con relación a otros distritos y provocará que aquellos que puedan hacerlo carguen en otras localidades porque el precio será menor. Por otra parte, esta tasa incrementa todos los costos de transporte y de funcionamiento de las empresas", finalizó.



