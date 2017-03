Sr Director

De mi mayor consideración:

La presente nota es para preguntar a la población en general por qué motivo concurrió tan poca gente a la convocatoria del "Ruidazo"?.

Los que vivimos en esta bendita ciudad somos aproximadamente 100.000 habitantes. Por lo que pude comprobar no había ni un tercio de personas en esa marcha. Ahora me pregunto... a ese grupo solamente les afecta los aumentos que sin miramientos nos aplican a los resignados contribuyentes?. Voy a expresarme en primera persona: yo cobro 5970 pesos, aporté durate 43 años y esto apenas me alcanza para pagar: agua, luz, gas, teléfono y los impuestos municipales. Me gustaría preguntarle a algún miembro del oficialismo si una persona como yo, a los 80 años de edad tiene que pensar con bronca con amargura el triste final al que estoy llegando. Soy un agradecido a Dios y a mi esposa por permitirme estar todavía junto a mi familia. Tampoco creo ser el único que pasa por una situación similar. Cuando escucho al presidente que dice "pobreza cero" y es para creerle, los adultos mayores vamos quedando menos, cuanta gente sin trabajo y el afirma que todos juntos vamos a tener un país en el que se pueda vivir sin sobresaltos. Me gustaría vivir para comprobarlo.

Ruben Hector Melo (Negro)

DNI 4729537

Lavalle 723