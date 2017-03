La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/mar/2017 Básquet:

El base Damián Iglesias fue una de las figuras de Ciudad de Campana en la victoria con la que el Tricolor abrió la serie ante Racing de Olavarría. Y se tiene confianza para cerrar la serie como visitante: "La clave es la defensa". Con seis triples en el momento de quiebre del partido, el base Damián Iglesias fue una de las figuras de Ciudad de Campana en el primer juego de la serie de Cuartos de Final del Torneo Provincial de Clubes que tiene al Tricolor a un paso del Final Four del certamen. Su puntería detrás de los 6,75 fue clave para poner a distancia a Racing y para aplacar también los intentos de reacción del elenco de Olavarría en el último cuarto. "Me tocó a mí, pero mañana le puede tocar a otro. Eso es lo que tiene este equipo: no depende de una figura, sino que somos un equipo en el que todos suman, todos aportan", señaló el base en diálogo con La Auténtica Defensa respecto a su gran performance ofensiva. "Arrancamos muy apurados, se notaba que estábamos nerviosos. Sabíamos que iba a ser un partido duro y creo que tuvimos un muy buen tercer cuarto, como viene sucediendo en los últimos partidos", explicó respecto al desarrollo del juego que favoreció 84-66 a Ciudad de Campana. Ahora, la serie continuará en Olavarría, donde este viernes se jugará el segundo partido y donde, en caso de ser necesario, también se disputará el tercero y decisivo. "Sabemos que es un rival duro, pero también sabemos que tenemos los elementos necesarios para llegar al Final Four. Maduramos mucho de la primera fase a la segunda. Ya somos un equipo maduro y se nota. Somos un equipo joven, pero maduro", afirmó Iglesias, quien tiene en claro qué es lo fundamental para poder definir la serie a favor del Tricolor: "La clave es la defensa. Lo demostramos en el tercer cuarto del primer juego. Si defendemos de esa manera y jugamos con el pase extra en ataque vamos a llegar al Final Four. Creo que allá será un partido distinto, durísimo también. Tenemos que defender con intensidad, controlar a sus mejores hombres y jugar tranquilos en ataque", cerró el "Bombardero" del CCC. Por su parte, el entrenador Esteban Sánchez se mostró contento por lo realizado en el primer encuentro de la serie: "Hicimos la mitad del trabajo, ahora nos falta la otra mitad. Por suerte estamos repitiendo un patrón de juego, llevando el partido parejo hasta que tenemos una explosión ofensiva que nos permite hacer una diferencia", marcó el "Turco", quien también advierte madurez en el joven elenco de Ciudad: "Se los ve con confianza a los chicos. Hoy, a pesar que por momentos el juego no era favorable, estaban tranquilos. Se los ve bien, plantados. Son jóvenes, pero ya tienen experiencia en estas instancias decisivas".

