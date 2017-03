La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/mar/2017 Básquet:

Ciudad de Campana debutó con triunfo en la Liga Provincial U19







Como local le ganó 86 a 50 a Hogar Social de Berisso en el inicio de una edición con record de equipós participantes. La 27ª edición de la Liga Provincial de Clubes de la categoría U19 comenzó a jugarse durante el pasado fin de semana, con la disputa de 19 partidos. Entre ellos estuvo el triunfo del Club Ciudad de Campana, que derrotó 56 a 50 como local a Hogar Social de Berisso en el encuentro Interzonal Norte "C-D" (el CCC integra la Zona Norte "D"). El encuentro fue muy favorable al Tricolor desde el primer cuarto (parcial de 30-10) y al término del primer tiempo ya estaba liquidado a su favor (51-22). Así, la segunda mitad del encuentro quedó simplemente para completar la estadística. Los máximos anotadores del CCC fueron Santiago Fernández (20 puntos) y Juan Esteras (18), en una planilla que completaron Tomás Irisarri (14), Francisco Irisarri (12) y Emiliano Amaya (4) en la formación inicial propuesta por el entrenador Esteban Sánchez. Luego ingresaron: Joaquín Aguilar (6), Gonzalo Delgado (2), Lautaro Gherbi (3), Franco Garín (0), Tomás Centurión (2), Valentín Barrios (0) y Matías Pagura (5). Se espera una gran temporada en la Liga Provincial que, además de ser la de mayor cantidad de equipos en la historia (39 en total en esta primera fase), presentará varios conjuntos con rodaje, jugadores que ya han sumado experiencia en el Torneo Provincial de Clubes de Mayores e incluso en la Liga Nacional. Este certamen clasificará dos equipos al Campeonato Argentino de Clubes de la categoría que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol. En 2016, por la Federación de la Provincia de Buenos Aires clasificaron Bahiense del Norte y Estudiantes de Olavarría, quienes quedaron posteriormente eliminados en Cuartos de Final. TODOS LOS RESULTADOS ZONA NORTE "A": San Martín (Junín) 57-71 Regatas (San Nicolás); Reconquista (La Plata) 65-85 Presidente Derqui; Unión Vecinal (La Plata) 58-64 Estudiantes (La Plata). ZONA NORTE "B": Belgrano (San Nicolás) 67-40 Universal (La Plata); Náutico Zárate 72-59 Gimnasia (La Plata); Meridiano V (La Plata) 59-87 Argentino (Pergamino). ZONA NORTE "C": Central Buenos Aires 43-94 Banco Provincia (La Plata); Ciclista (Junín) 65-55 Ciudad de Saladillo. ZONA NORTE "D": Atenas (La Plata) 58-48 Juventud Unida (Cañuelas); Universidad Nacional (La Plata) 74-69 Racing (Chivilcoy). INTERZONAL "C-D": Ciudad de Campana 86-50 Hogar Social (Berisso). ZONA SUR "A": Instituto Albert Einstein (Mar del Plata) 53-41 Kimberley (Mar del Plata); Olimpo (Bahía Blanca) 87-67 Peñarol (Mar del Plata); 9 de Julio (Bahía Blanca) 67-72 Racing (Olavarría). ZONA SUR "B": Pacífico (Bahía Blanca) 49-77 Bahiense del Norte (Bahía Blanca); Estudiantes (Olavarría) 66-76 Unión (Mar del Plata); Centro Basko (Necochea) 63-70 Altense (Punta Alta). ZONA SUR "C": El Nacional (Bahía Blanca) 88-46 Ferro Carril Sud (Olavarría); Independiente (Tandil) 79-74 Quilmes (Mar del Plata). Libre: Liniers (Bahía Blanca).

EL EQUIPO SUB 19 QUE PRESENTÓ CIUDAD EN EL DEBUT DE LA LIGA JUNIOR.



