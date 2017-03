La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/mar/2017 Primera D:

En su tercera presentación del este 2017, el Auriazul buscará su primera victoria del año para tratar de volver a zona de Reducido. Por la 18ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante a Claypole, en un partido que comenzará a las 16 horas y que será arbitrado por Sebastián Zunino. Para el Auriazul será la oportunidad de buscar su primera victoria del año, luego de las derrotas sufridas ante Ituzaingó y Centro Español en el reinicio del torneo que ya transita la segunda rueda. El entrenador Norberto Silvero no podrá contar con Kevin Redondo, quien fue expulsado ante Centro Español y recibió una fecha de suspensión. En cambio, el DT podría volver a disponer del defensor Raúl Colombo (cinco amarillas) y del delantero Carlos Perrona (expulsado ante Ituzaingó por un ademán al público una vez que había sido reemplazado). Así, Puerto Nuevo formaría hoy con Luciano Berro; Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Raúl Colombo, Michel Gómez; Franco Colliard, Maximiliano Díaz, Franco Buscaglia o Santiago Aguilar, Juan Peloso; Gustavo Roldán o Jorge Ubiría y Carlos Perrona. En caso de ganar, el Auriazul recuperará su lugar en zona de clasificación al Reducido, dado que por el empate de Lamadrid ante Liniers perdió un escalón y quedó en el 10º puesto de la tabla de posiciones. Por su parte, Claypole tampoco ha podido ganar todavía en este 2017, dado que igualó 2-2 con Lamadrid y perdió 2-1 con Liniers en sus dos primeros partidos de esta segunda rueda. De esta manera, el Tambero cayó al último lugar de la tabla de Promedios y actualmente está en zona de desafiliación. El conjunto del sur del conurbano bonaerense, dirigido por Héctor Baillie, formaría esta tarde con Leandro Bonet; Matías Cejas, Diego Fassi, Jorge Rosas, Diego Dreer; Ignacio Salaberry, Gastón Melluso, Ramón Coronel, Joan Guerra; Lucas Bartet y Fabián Maidana. En la primera rueda, Claypole y Puerto Nuevo se enfrentaron en nuestra ciudad, con triunfo 1-0 del Portuario (gol de Peloso) en el estadio Carlos Vallejos. Aquella fue la primera victoria de la temporada para el Auriazul, que hoy buscará su primer festejo del año ante el mismo rival. SE CIERRA LA 18ª Esta 18ª fecha de la Primera D (tercera de la segunda rueda) se estará cerrando hoy con dos encuentros, porque además de Claypole vs Puerto Nuevo, esta tarde también estarán jugando Ituzaingó vs Atlas en un partido en el que estará en juego el segundo puesto. El líder es Leandro N. Alem, que en esta jornada superó 1-0 a Muñiz y se consolidó en lo más alto. El resto de los resultados de esta fecha fueron: Yupanqui 0-1 Victoriano Arenas; Argentino de Rosario 0-0 Deportivo Paraguayo; Lugano 0-1 Central Ballester; Centro Español 1-0 Juventud Unida; y Lamadrid 0-0 Liniers.

JUAN PELOSO LE MARCÓ A CLAYPOLE EN LA PRIMERA RUEDA, CUANDO EL AURIAZUL GANÓ 1-0.



