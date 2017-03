La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/mar/2017 El Historial:

Claypole Vs. Puerto Nuevo

Por Gustavo Belsué











ENCUENTRO Nº 31: En 30 partidos, Puerto Nuevo logró 8 victorias y Claypole 10. Empataron 12 veces y marcaron la misma cantidad de goles: 34. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 15 partidos, Puerto venció 5 veces (15 goles) y Claypole ganó 2 partidos (8 goles). Empataron 8 veces. COMO LOCAL CLAYPOLE: sobre 15 enfrentamientos, Puerto ganó en 3 ocasiones (19 goles) y Claypole se impuso en 8 oportunidades (26 goles). Igualaron 4. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Ocurrió el martes 31 de mayo de 2016, por la 14ª fecha del campeonato de la Primera D. CLAYPOLE 2 - PUERTO NUEVO 1. Dos goles de Santiago Szerdi para el cuadro local, Michel Gómez el tanto "Portuario". Arbitraje de Diego Molina. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE DE 2005. Ocurrió el sábado 23 de Abril, partido de ida por las semifinales del Campeonato de Primera D 2004/05: CLAYPOLE (2): Cristian Forte; Juan Gaspar (Sebastián Fernández), Sergio Molina, Germán Quipildor y Mauricio Molina; Fabián Ortíz, Andrés Meza Campo y Leandro Mora; Horacio Facchelli (Romano), Diego Gamarra y Emanuel López. DT: Héctor Molina. PUERTO NUEVO (2): Alejandro Ríos; Martín Canale, Maximiliano Guglielmo, Gonzalo Barrio y Gerardo Riva; Mauro Fernández, Matías Bertolini, Carlos Barrios (Sebastián Canale)y Santiago Guevara (Ignacio Franzoia); Diego Krum y Gastón Rondán (Juan Pablo Martínez). DT: César Robina. GOLES: PT 21m y 22m Emanuel López (C) y 45m Mauro Fernández (PN). ST 18m Franzoia (PN). CANCHA: Claypole. ARBITRO: Claudio Benítez.

