La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/mar/2017 Docentes locales instalaron una carpa en la Plaza Eduardo Costa







Fue tras la histórica marcha federal que se realizó ayer y que terminó con miles de maestros de todo el país en la plaza de Mayo reclamando por la convocatoria a paritaria nacional y "en defensa de la escuela pública". En Campana, tal como se barajaba a principios de la semana, los docentes instalaron una carpa en la plaza Eduardo Costa y comenzaron un acampe "por tiempo indeterminado". La iniciativa la tuvo el gremio Udocba, pero se prevé que hoy Suteba se sume a la protesta. "La instalamos para que no decaiga el nivel de conflicto, ya que esta semana está haciendo un nivel de acatamiento del paro un poquito menor", señaló Pedro Espinoza, secretario general de Udocba. "Estamos esperando que los demás compañeros se sumen. Va a haber actividades, música, artes visuales y profesores de gimnasia artística mostrando trabajos, todo con el fin de fortalecer la lucha", adelantó. Por su parte, Sonia Rafael de Suteba Campana comentó que luego de la reunión de afiliados de día jueves, se van a estar incorporando a la protesta. Al mismo tiempo, compartió sensaciones tras haber participado de la marcha en federal: "Es indescriptible. Más del 400 mil personas, todos docentes, no se puede describir. Todos los compañeros en la plaza estaban muy enojados porque no quieren estar en una marcha, sino trabajando en clase".

ANOCHE, UN GRUPO DE DOCENTES EN PLENA VIGILIA EN LA PLAZA. UDOCBA Y SUTEBA VOLVERÍAN A COMPARTIR HOY ACTIVIDADES PÚBLICAS EN OTRA JORNADA DE PROTESTA.





DOCENTES DE NUESTRA CIUDAD SE INSTALARON AYER EN LA PLAZA.



Docentes locales instalaron una carpa en la Plaza Eduardo Costa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: