La UOM reclama un 30% de aumento en sus paritarias

Así lo afirmó Abel Furlán, Diputado Nacional y Secretario General de la seccional metalúrgica local. Fue ayer, durante una reunión en la que se confeccionó una lista única para la normalización de la CGT Regional Campana - Zárate, que estaría integrada por más 30 gremios. Abel Furlán confirmó que el martes la UOM inició sus paritarias, revelando que se solicitó una recomposición salarial del 30%. "La próxima reunión –comentó- la tendremos el próximo 29 donde seguiremos planteando nuestras necesidades. Ojalá que el sector empresario entienda, y ojalá también entienda el gobierno, que no puede ponerle un techo a la paritaria del 18% cuando la realidad económica, de la canasta alimentaria, y de la pérdida del poder adquisitivo sufrido en el último año ha hecho mella en el salario de los trabajadores. El 30% se compone de los puntos que perdimos el año pasado, y previendo que la inflación puede llegar a ser entre el 23 y el 25%". Sobre la situación productiva de TenarisSiderca, el gremialista aseguró que la siderúrgica se encuentra trabajando al 50% de su capacidad productiva, pero que sin embargo existe la posibilidad de un rebote productivo durante 2017. "Estamos – dijo- con la expectativa de que con la activación del yacimiento Vaca Muerta, se pueda recuperar niveles de producción sobre todo en el LACO 1, que viene muy golpeado. Es cierto que hay expectativas de empezar a transitar un escenario más beneficioso que el que hemos transitado durante los últimos 2 años, pero todavía somos cautos al respecto". Unidad regional Las declaraciones de Furlán tuvieron lugar en la sede de la UOM local, donde ayer por la tarde hubo una nueva reunión con miras a normalizar la CGT Regional Campana – Zárate, una propuesta que bajó a Campana la semana pasada de la mano del secretario de interior de la CGT de la República Argentina, Francisco "el Barba" Gutiérrez, y del coordinador nacional de esa área, Horacio Otero. En este sentido, Furlán aseguró que se conformará una lista de unidad, y que la regional local estará conformada por más de 30 gremios con asiento en Campana y Zárate. El Plenario Normalizador fue programado para el próximo 31 y tendrá lugar en el Sindicato del Petróleo y Gas Privado. "La idea –aseguró el Diputado Nacional y Secretario General de la UOM local- es no disputar lugares, y estamos coincidiendo en la necesidad de encontrar acuerdo para tener una herramienta de todos los trabajadores gremiales de nuestra región que nos permitirá afrontar los distintos escenarios de conflicto y de defensa de los derechos de los trabajadores de una manera más efectiva: no es lo mismo ser solidario en la acción de cada uno de los gremios, a que cada uno tenga que afrontar sus reclamos en forma individual. Por otra parte, la regional nos permitirá interactuar de una forma más fluida y orgánica con la CGT a nivel Nacional".

En pleno armado de la unidad regional: Ezequiel Tellería (UOM), Oscar Villarreal (UOCRA), Abel Furlán (UOM) y Alfredo Benítez (SECAFSPI).





Más de 30 gremios conformarán la Regional Campana – Zárate de la CGT.



La UOM reclama un 30% de aumento en sus paritarias

