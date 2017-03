Como visitante, perdió 5 a 0 y sigue sin poder sumar en este 2017. Fue expulsado Paulo Boumerá. El domingo recibirá a Lamadrid. Si las derrotas por la mínima diferencia ante Ituzaingó y Centro Español habían dolido por no poder sumar a pesar de haber realizado presentaciones acordes en ambos encuentros, la caída sufrida ayer por Puerto Nuevo sí caló hondo. Porque el equipo dirigido por Norberto Silvero no estuvo a la altura y terminó siendo goleado por Claypole por 5 a 0. De esta manera, el Auriazul no sólo sigue sin sumar en el año, sino que además continúa sin poder marcar en este 2017 en el que ya se disputaron las primeras tres fechas de la segunda rueda. Ayer, en el Sur del conurbano bonaerense, Puerto Nuevo sufrió a un "Tambero" que salió con mucha decisión y que a los 8 minutos ya se encontraba en ventaja gracias a un potente remate cruzado de Matías Cejas. Encima, a los 22, el árbitro Sebastián Zunino sancionó una supuesta agresión de Paulo Boumerá a Diego Fassi y no sólo expulsó al jugador Auriazul, sino que además marcó el penal que el arquero Leandro Bonet convirtió ante su colega Luciano Berro. De allí en adelante el partido pareció siempre sentenciado y mucho más cuando a los 40, otra vez desde los 12 pasos, Claypole llegó al 3-0 tras la ejecución de Fabián Maidana. En el complemento, a pesar de los intentos de Puerto Nuevo de llegar al descuento, fue el local el que se reencontró con la red: Lucas Bartet a los 9 minutos y Ramón Coronel a los 29 establecieron cifras definitivas. En esta tarde para el olvido que tuvo el Auriazul se produjo el regreso a Michel Bustamante, quien luego de jugar a préstamo en Atlético Las Campanas la Copa Federación Norte (donde tuvo altos rendimientos) se reintegró al elenco dirigido por Silvero. Sin embargo, esta vez, su presencia no alcanzó para que el equipo de nuestra ciudad tenga el rendimiento ofensivo que necesita para llegar al gol. Así, para Puerto Nuevo se vendrán días de intenso trabajo, aunque sin mucho tiempo para ensayos: es que el domingo desde las 16 horas estará recibiendo a General Lamadrid en el inicio de la cuarta fecha de esta segunda rueda del campeonato de la Primera D. SÍNTESIS DEL PARTIDO CLAYPOLE (5): Leandro Bonet; Matías Cejas, Diego Fassi, Jorge Rosas, Diego Dreer; Ignacio Sallaberry, Gastón Melluso, Ramón Coronel, Juan Guerra; Fabián Maidana y Lucas Bartet. DT: Héctor Baillié. SUPLENTES: Ignacio Díaz, Matías González, Cristian Ordóñez, Axel López, Matías Rial, Elvio Sosnowski y Fabián Billordo. PUERTO NUEVO (0): Luciano Berro; Joaquín Montiel, Paulo Boumerá, Raúl Colombo, Michel Gómez; Antoni Rodríguez, Maximiliano Díaz; Franco Colliard, Michel Bustamante, Juan Peloso; Carlos Perrona. DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Luis Ibarra, Matías Cerisola, Santiago Aguilar, Tadeo Macintyre, Ezequiel Ramón, Federico Godoy y Jorge Ubiría. GOLES: PT 8m Cejas (C), 24m Bonet -penal- (C) y 40m Maidana -penal- (C). ST 9m Bartet (C) y 29m Coronel (C). CAMBIOS: ST Aguilar x Bustamante (PN), 2m Rial x Sallaberry (C), 21m López x Melluso (C), 32m González x Rosas (C) AMONESTADOS: Bonet (C); Montiel (PN). EXPULSADO: PT 23m Boumerá (PN) por agresión. CANCHA: Claypole. ARBITRO: Sebastián Zunino.

MICHEL BUSTAMANTE VOLVIÓ AL AURIAZUL TRAS SU PASO POR ATLÉTICO LAS CAMPANAS.



Primera D:

Dura derrota de Puerto Nuevo ante Claypole

