Engañar o perjudicar a los chicos no es parte de la escuelita del karting. Lo vivido por Ignacio López en el Kartódromo de Buenos Aires. (Por Osvaldo Stella) Cuenta la leyenda que, tal como nos tiene acostumbrado los Pilotos Asociados al Karting del Oeste (PAKO) en las instalaciones del Kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires, en la primera fecha de este 2017 se contó con un centenar y medio de pilotos y una numerosa cantidad de público que colmó las tribunas y los espacios verdes del escenario. A lo largo de la temporada pasada, el campanense Ignacio López demostró que uno de los kartódromos que mejor le sientan es el de Buenos Aires, en donde fue protagonista cada vez que la categoría lo visitó. Incluso, hasta llegó a ganar bajo la lluvia. Y en este comienzo de temporada demostró que esto no cambió, ya que desde su primera salida a pista fue siempre protagonista. La actividad, que comenzó con la tanda de clasificatoria, lo puso a "Nacho" como el poleman, girando en un tiempo de 53.921 (0.181 más rápido que su principal rival, Juan Pablo Nasello). En la serie, el que marcó el ritmo a lo largo de las 6 vueltas fue Francisco Andrada, pero López no le dejaba margen de error al campeón 2016, ya que venía "soldado" a la cola, llegando a la bandera a cuadros separados por sólo 134 milésimas. La carrera final estuvo cargada de emoción, ya que vuelta a vuelta la pelea por la punta entre López y Cardama era intensa y con numerosos intercambios de posiciones durante el transcurso de los 12 giros que duró la final. La bandera a cuadros finalmente se bajó sobre la recta principal y "Nacho" fue quien salió victorioso de la lucha con el campeón 2016. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que en la técnica final el comisario técnico objetó la junta de la tapa de cilindro. Señaló que estaba puesta en sentido opuesto y que eso estaba prohibido, por lo cual procedió a la exclusión de López de la competencia sin dejar lugar a reclamo alguno, perjudicándolo sin razón. Finalmente, una vez arribado a la ciudad de Campana, su padre Marcelo López tomó el reglamento técnico y llegó a la conclusión de que la exclusión fue mal ejecutada, ya que en el Artículo 31 dice: "Se liberara la junta suplemento entre cilindro y cárter y obligadamente se respetara, sujeto al reglamento, las medidas del cilindro, pistón y tapa de cilindro". Por ello, finalmente procedió a enviar una carta a la federación y se aguarda, por el momento, una repuesta por esta exclusión errónea por parte del técnico. Resulta curioso que todavía se puedan equivocar de esta manera, aun marcando un error preocupante de cara al futuro con un técnico como Néstor Maloberti, sabiendo que ésta es la primera del año y empezar así no está bueno. No es por cierto fácil implementar justicia y más aun cuando se desconoce el reglamento que la propia categoría le entregó en su momento y queremos creer al menos que lo debe haber leído. Es una lástima porque además de perjudicar a un piloto, en este caso lo hizo con un chico y eso no está bien, sobre todo por el respeto que esta categoría se merece con tantos años y con gente muy valedera. Duele pensar que personas como Milán no son merecedoras de este tipo de críticas para la técnica cuando todos sabemos que no debe haber una persona tan honesta y seria como el que siempre está aportando su experiencia. Por eso digo: don Néstor piense donde usted está trabajando que no todos tienen ese privilegio de ocupar ese lugar. Al menos hágalo como corresponde y a la altura de las circunstancia. Ya con el hecho consumado y con la situación vivida, permítame que le sugiera que a veces tampoco es saludable escuchar a quien desde afuera le aconseja los pasos a seguir para darle curso a su trabajo. Se acuerda, por si no quedo claro en ese momento y ante su llamativo desconcierto, un piloto, un tal Bernúez que apareció de repente y le aconsejó que echara al pibe desclasificándolo. Vaya linda actitud de cerrar una técnica de una clase ante un problema que lamentablemente no pudo, no supo, se sintió mal y no encontró cómo resolverlo. Y ya que estamos, de paso le aconsejo que cuando llene otra planilla para desclasificar a quien usted crea, busque un asesoramiento para no quedar también involucrado y mal parado en la mala confesión que hizo de la misma en el caso López. La verdad don Néstor, con respeto y con onda, hace agua por todos lados a la hora de actuar. Engañar o perjudicar a los chicos no es parte de la escuelita del karting. Repito: la categoría está en un nivel al cual aun usted no ha podido llegar y eso no deja de ser para estudiar en un momento donde recién arranca el campeonato. Ojalá que lo pueda resolver porque todos merecemos tener trabajo, claro que siempre con responsabilidad y la transparencia que siempre le reconocemos a los Pilotos Asociados del Karting del Oeste, con personas y dirigentes como Nasello, Masci e Inghiotti, entre otros, quienes con errores y virtudes llevaron a esta categoría al más alto nivel del karting zona.



Automovilismo:

Karting, un relato de la realidad

Por Osvaldo Stella

