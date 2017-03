Histórica marcha federal docente a Plaza de Mayo

Participaron miles de maestros de todo el país. Reclamaron por la convocatoria a paritaria nacional y "en defensa de la escuela pública". Centenares de miles de docentes se concentraron este miércoles en la Plaza de Mayo para protestar contra la decisión del Gobierno nacional de no convocar a la paritaria nacional y "en defensa de la escuela pública". Maestros, profesores y auxiliares llegaron desde varios rincones del norte, sur y oeste de la Argentina después de haber viajado toda la noche para manifestarse en el marco de una huelga de 48 horas en la Marcha Federal Educativa. Siete columnas multitudinarias se organizaron en distintos puntos del Gran Buenos Aires y la Ciudad y caminaron hacia el centro porteño para confluir en la Plaza de Mayo, a pocos metros de la Casa Rosada. "Defendamos la escuela pública", decían algunas pancartas sostenidas por los docentes, quienes coreaban que la lucha no terminará hasta que el Gobierno llame al diálogo salarial en el ámbito de una paritaria. "Los maestros, los profesores de la Argentina, no nos arrodillamos", dijo la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso en el acto central. "No nos rendimos, seguimos peleando", agregó y resaltó: "Le pedimos al presidente que cumpla la ley". "Enseñamos valores, en la escuela nos importa la solidaridad, el respeto, la democracia, la justicia y la igualdad", destacó y, al referirse a las declaraciones de Macri, enfatizó: "Ninguno de los que está acá se ´cayó´ en la escuela pública". En tanto, el secretario general de SADOP, Pedro Bayugar, aseguró que Macri "desconoce el valor de la escuela pública" y cuestionó al gobierno bonaerense: "Nos convocan apretándonos y en la Provincia intentaron extorsionar a los docentes con mil pesos". Bayugar agregó: "El 6 de abril hay que hacer paro y no aflojar, no arrodillarnos ante un Gobierno que nos quiere vencer y ante empleadores que replican esa conducta. Todo eso significa un desprecio por la tarea docente". Por su parte, la secretaria general AMET, Sara García, sostuvo la movilización constituyó una "jornada histórica". El presidente Mauricio Macri no se encontraba en la Casa de Gobierno al momento de la llegada de los docentes a la Plaza dado que encabezó un acto de despedida de la Fragata Libertad y luego despegó hacia Corrientes para un acto con el gobernador Ricardo Colombi.

ASÍ DE COLMADA LUCÍA AYER LA PLAZA DE MAYO Y SUS ALREDEDORES, A DONDE CONFLUYERON MILES Y MILES DE DOCENTES DE TODO EL PAÍS. Carpa docente en la plaza Eduardo Costa En Campana, tal como se barajaba a principios de la semana, los docentes instalaron una carpa en la plaza Eduardo Costa y comenzaron un acampe "por tiempo indeterminado". La iniciativa la tuvo el gremio Udocba, pero se prevé que hoy Suteba se sume a la protesta. "La instalamos para que no decaiga el nivel de conflicto, ya que esta semana está haciendo un nivel de acatamiento del paro un poquito menor", señaló Pedro Espinoza, secretario general de Udocba. "Estamos esperando que los demás compañeros se sumen. Va a haber actividades, música, artes visuales y profesores de gimnasia artística mostrando trabajos, todo con el fin de fortalecer la lucha", adelantó. Por su parte, Sonia Rafael de Suteba Campana comentó que luego de la reunión de afiliados de día jueves, se van a estar incorporando a la protesta. Al mismo tiempo, compartió sensaciones tras haber participado de la marcha en federal: "Es indescriptible. Más del 400 mil personas, todos docentes, no se puede describir. Todos los compañeros en la plaza estaban muy enojados porque no quieren estar en una marcha, sino trabajando en clase".

DOCENTES DE NUESTRA CIUDAD SE INSTALARON AYER EN LA PLAZA.

Histórica marcha federal docente a Plaza de Mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: