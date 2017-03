Este jueves 23 de marzo, en la víspera de la conmemoración del Día de la Memoria, el Taller de Teatro del Centro Cultural de Los Cardales pondrá en escena una obra ya clásica en la lucha por la libertad. "El Acompañamiento" de Carlos Gorostiza, subirá a escena a las 20 en el propio centro cultural. El Acompañamiento es una obra de teatro escrita en 1981 por el dramaturgo argentino Carlos Gorostiza, para ser representada en un encuentro teatral, celebrado en Buenos Aires durante la dictadura militar, llamado "Teatro Abierto" donde las figuras mas destacadas del quehacer teatral (autores, actores, directores, escenógrafos y demás) aunaron esfuerzos para tratar en las distintas obras representadas, un tema por aquella época ausente: LA LIBERTAD. El tema central de la obra es la libertad y lo orientación no tiene tintes políticos. Normalmente encontramos obras de teatro dirigidas a niños o a adultos, pero no al publico en general. Este es el principal objetivo de esta adaptación: incluir un personaje que por un lado acerque el hecho teatral a todo público, informando y mostrando qué es el teatro, y para qué sirve; y por el otro, hacer tomar conciencia de que hay etapas que son fundamentales para impulsar el desarrollo del resto de nuestra vida, y que estas dependen de la escala de valores que maneje en el momento de elegir una decisión. "El Acompañamiento" subirá a escena con Walter Ferreyra como Tuco y Marcelo Martín com Sebastián. En la dirección estará la presencia de Román Denis.



Exaltación de la Cruz:

Hoy Teatro por la Memoria en Los Cardales

