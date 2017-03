Bauza confirmó el equipo con Di María, Messi, Agüero e Higuaín en el ataque. El partidos se jugará desde las 20.30 horas en el Monumental. Por la 13ª fecha de las Eliminatorias Sudamaericanas, la Selección Argentina enfrentará esta noche un partido clave para su objetivo de clasificarse al Mundial de Rusia 2018 cuando reciba desde las 20.30 horas a Chile en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Edgardo Bauza se encuentra en la 5ª posición con 19 puntos, uno menos que Chile y Ecuador (20) y apenas uno más que Colombia (18). Por eso, ganar es fundamental para el combinado nacional. La formación que confirmó "el Patón" ayer marca que Argentina alistará a Sergio Romero en el arco; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Emmanuel Más en defensa; Javier Mascherano y Lucas Biglia en la contención; y Ángel Di María, Lionel Messi, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín como referentes del ataque. Además, Bauza, informó que el delantero Paulo Dybala "no va a ir al banco contra Chile", debido a la lesión muscular que arrastra de su última presentación con Juventus. Por su parte, Chile presenta dudas por problemas físicos que presentan algunas de sus principales figuras. Su formación para esta noche sería: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel o Eugenio Mena, Gonzalo Jara y Jean Beausejour; Francisco Silva, Charles Aranguiz, Pablo Hernández o José Fuenzalida, Jorge Valdivia; Eduardo Vargas y Esteban Paredes o Alexis Sánchez. La 13ª fecha de estas Eliminatorias Sudamericanas se completa con los siguientes encuentros: Colombia vs Bolivia (17.30), Paraguay vs Ecuador (20.00), Uruguay vs Brasil (20.00) y Venezuela vs Perú (20.30). Las posiciones están lideradas por Brasil, que suma 27 puntos. Luego aparecen: 2) Uruguay, 23 puntos; 3) Ecuador y Chile, 20 puntos; 5) Argentina, 19 puntos; 6) Colombia, 18 puntos; 7) Paraguay, 15 puntos; 8) Perú, 14 puntos; 9) Bolivia, 7 puntos; 10) Venezuela, 5 puntos. En tanto, la fecha 14 se disputará el martes 28, jornada en la que Argentina deberá visitar la altura de La Paz para medirse frente a Bolivia desde las 17 horas. Luego jugarán: Ecuador vs Colombia (18.00), Chile vs Venezuela (19.00), Brasil vs Paraguay (21.45) y Perú vs Uruguay (23.15)..

