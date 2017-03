La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/mar/2017 Se realizó una nueva Jornada Voluntaria de Donación de Sangre











LUIS GRIECO, GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL DE TENARIS ESTUVO PRESENTE Y FUE DONANTE DURANTE LA JORNADA

La iniciativa fue organizada por Tenaris, el Círculo Abruzzese de Campana y el Hospital Garrahan. "Nos enorgullece, tocamos el cielo con las manos ayudando al Hospital Garrahan", expresó el presidente del Círculo. Además se recibieron inscripciones para donantes de medula ósea. Tenaris, el Círculo Abruzzese de Campana y el Hospital Garrahan llevaron adelante una nueva Jornada Voluntaria de Donación de Sangre, que contó con la participación de más de 60 vecinos de nuestra ciudad. Además, se recibieron inscripciones para donantes de médula ósea. Luego del cuestionario, el chequeo de rigor, la muestra para análisis y la extracción -proceso supervisado en todo momento por personal médico del Garrahan-, los donantes se tomaban unos minutos para recuperar energía tomando un rico desayuno. "El Hospital Garrahan necesita 65 donantes diarios para cubrir la demanda, por eso estamos contentos de que hayan elegido a la empresa y a la ciudad de Campana para colaborar", aseguró Luis Grieco, gerente de Desarrollo Social de Tenaris. Es la segunda jornada consecutiva que se realiza en el Círculo Abruzzeze, donde se encontraba su Presidente, Enzo Di Lallo. "El mes pasado hubo una baja de sangre y tuvieron que buscar afuera del hospital. Eso nos motiva a que hagamos algo. El vecino se prende y concurre. Hay que seguir, informar y difundir. Nos enorgullece, tocamos el cielo con las manos ayudando al Hospital Garrahan", remarcó. "Decidí sumarme para poder ayudar a los niños que están pasando por una situación de salud difícil", compartió Daiana Larrosa, una de las primeras donantes. Por su parte, Mónica Castillo remarcó que "donar es siempre positivo". Por eso explica: "Me anoto cada vez que puedo". Alejandra Alaniz, del Hospital Garrahan, agradeció la colaboración por segundo año consecutivo de los vecinos de Campana. "No hay una medicación que reemplace la sangre. Si todos donáramos sangre dos veces al año, no harían falta jornadas de donación. Lo importante es que estás ayudando a alguien", comentó. Tanto desde la empresa Tenaris como desde el Círculo Abruzzese destacaron las jornadas de donación de sangre que se realizan por parte de la empresa Axion Energy y comentaron que se tratan de combinar para no superponer fechas. "Hay muchos mitos sobre la donación de sangre y no es así uno desayuna, después de donar puede volver a desayunar y continuar con su jornada laboral. De todas las acciones de voluntarios en acción, en escuelas; la donación propia de sangre no es sólo venir a dar el tiempo sino el cuerpo. Una sociedad madura contribuye y aporta a este tipo de actividades. Es una actividad que reconforta el alma", cerró Grieco. El Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan" es el máximo referente de salud pública, gratuita y de alta complejidad pediátrica de Argentina. Cada año, el hospital atiende un promedio de 310.000 consultas médicas, realiza aproximadamente 10.000 cirugías y tiene más de 19.600 internaciones. La mayoría sus pacientes padecen enfermedades de mediana y alta complejidad que requieren de tratamientos integrales y, muchos de ellos, de larga duración.

ES LA SEGUNDA VEZ QUE EL CÍRCULO ABRUZZESE SE UNE A UNA JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE TESTIMONIOS DE VOLUNTARIOS -"Me parece importante porque es para un hospital. Uno estando bien sabe que puede ayudar a otra persona. Uno ve y se pone en esa situación y yo me pongo bien. Acá no se tiene conciencia. Hay que hacer más publicidad. No es nada malo, no duele, es algo común y uno se tiene que sentir bien haciéndolo", remarcó Vanina, quien donó por segunda vez. -"Mi hijo se atendió hace mucho años en el Garrahan y sé lo que se siente no tener sangre. Que el vecino se acerque porque es la mejor forma de salvar una vida. Hay que dejar de lado el miedo porque hay que pensar en que podes salvar otra vida con tu sangre", señaló Laura. -"Es la primera vez que donó acá. Siempre lo hice en Buenos Aires, como en la clínica de Favaloro. Ante cualquier emergencia se tiene que tener sangre. Hay que estar consciente de lo que se done. He visto que en otro lado hay mucha gente. No hay que ser egoísta. Yo nunca tuve problema. Mientras se pueda hay que colaborar hoy en día no está demás. Para donar hay que cuidarse uno y el otro", aseguró Orlando.

PARTICIPARON MÁS DE 60 VECINOS DE NUESTRA CIUDAD

Se realizó una nueva Jornada Voluntaria de Donación de Sangre

