Hoy se cumplen 40 años del asesinato de Rodolfo Walsh máximo exponente del periodismo de investigación en nuestro país y extraordinario escritor. Entre las numerosísimas muestras de la descomunal lucidez de Walsh, resulta muy aleccionador releer, o leer, su imprescindible "Carta abierta de un escritor a la Junta Militar" fechada el 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer año del golpe de estado que instaló en la Rosada a la más sangrienta dictadura cívico-militar de nuestra historia. En dicha carta y luego de describir con gran precisión las atrocidades contra la vida y la libertad de decenas de miles de compatriotas Walsh escribió: "Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.", para señalar luego las consecuencias de ese plan económico para la mayoría a tan sólo un año de ponerse en práctica. El plan económico al que se refiere Walsh no es otro que el del empresario José Alfredo Martínez de Hoz, Ministro de Economía e ideólogo de la dictadura. Cuando se compara el plan económico de la dictadura con el del menemismo o del actual gobierno de Cambiemos asusta comprobar la similitud que hay entre los tres. Disminución del salario real, despidos, eliminación de retenciones al agro, apertura de las importaciones, endeudamiento externo para cubrir el déficit fiscal, liberación cambiaria, reducción del gasto público, privatizaciones, disminución del financiamiento de la escuela pública, acatamiento a las directivas del Fondo Monetario Internacional (FMI), etc., Esta política siempre significa una enorme trasferencia de dinero de los sectores populares a los más ricos de la sociedad. Un ejemplo de esto es la disminución del financiamiento de la escuela pública mientras se mantienen los subsidios a las escuelas privadas. Es curioso que el gobierno se niegue a convocar a la paritaria nacional docente incumpliendo la ley que el propio ministro Esteban Bulrich votó favorablemente cuando fue diputado. Para imponer estos planes neo-liberales tan contrarios a los intereses de la mayoría del pueblo hizo falta el terror con 30.000 desaparecidos, miles de presos y exilados a causa de una feroz dictadura cívico-militar, luego el miedo provocado por la hiperinflación a fines del gobierno de Alfonsín y los primeros meses del de Menem y finalmente la sistemática prédica de los grupos mediáticos y sus secuaces comunicadores. Cabe agregar que tanto Menem como Macri hicieron campañas extremadamente mentirosas alejadas de la moral y la ética. ¿Se puede pensar que las mismas políticas produzcan consecuencias distintas?. Si hacemos memoria, la historia y el presente nos demuestran que no y cada día más gente se está dando cuenta y están tratando de cambiar el rumbo más temprano que tarde. Este escriba está orgulloso y eternamente agradecido de haber caído en la escuela pública.

