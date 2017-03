La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/mar/2017 Cronograma de recolección de residuos para este fin de semana largo







Agrotécnica Fueguina no brindará servicio hoy, en tanto que el sábado 25 funcionará normalmente. Por el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia-, hoy Agrotécnica Fueguina no realizará la recolección de residuos domiciliarios. En tanto que el sábado 25 el servicio funcionará normalmente. En efecto, desde la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitan a los vecinos no sacar los residuos fuera de horario para evitar inconvenientes que repercutan en la limpieza de la ciudad.



