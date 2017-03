La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/mar/2017 Básquet:

Desde las 21.30 enfrenta a Racing en Olavarría en el segundo juego de una serie que abrió con victoria como local. En caso de ganar se clasificará al cuadrangular que determinará los dos ascensos al Torneo Federal. Luego de imponerse el pasado viernes en su gimnasio de la calle Chiclana, Ciudad de Campana tendrá esta noche en Olavarría la posibilidad de clasificarse al Final Four del Torneo Provincial de Clubes. Es que desde las 21.30 horas estará disputando el segundo juego de la serie frente a Racing, ahora en el Parque Olavarría. El primero le correspondió al Tricolor por 84 a 66, en un partido parejo que los dirigidos por Esteban Sánchez pudieron quebrar a partir del tercer cuarto gracias al goleo de Francisco Santini (20 puntos) y la mano caliente de Damián Iglesias (autor de seis triples). Ahora, en Olavarría, el CCC tratará de volver a imponer su intensidad defensiva. Como local, ajustó especialmente en la marca del pivot Martín Delgado. Esta noche, como visitante, esa estrategia defensiva podría variar, especialmente para enfocarse también en los buenos bases con los que cuenta Racing. Como fue cuarto en la Tabla General de la fase regular de este Provincial de Clubes, el elenco de Olavarría cuenta con ventaja de localía en la serie. O sea: en caso de ganar hoy forzará un tercer encuentro que también disputará como anfitrión. En tanto, Ciudad de Campana necesita un triunfo para asegurarse el pase al cuadrangular final de este certamen que entregará dos ascensos al Torneo Federal (ex Liga B). LAS OTRAS SERIES Las otras tres series de Cuartos de Final también se definirán este domingo. Presidente Derqui, el mejor preclasificado de estos playoffs, recibirá a Atenas de La Plata, al que ya le ganó como visitante. Por eso tendrá dos oportunidades en su casa para sellar la serie. Misma situación vivirá Independiente de Tandil, que superó en San Nicolás a Regatas y ahora contará con dos chances en su gimnasio para obtener su pase al Final Four. En tanto, Independiente de Zárate le ganó como local a Somisa y hoy la serie se traslada a San Nicolás, donde el Rojo intentará arrebatar otra victoria para lograr su clasificación al cuadrangular final.

