En el inicio de la segunda rueda, el Violeta se presentará este domingo desde las 19.30 horas en Gualeguacyhú. Luego de cerrar la primera rueda con una dolorosa derrota ante Flandria (que lo dejo sin Copa Argentina) y sin haber podido sumar victorias en los tres partidos disputados en este 2017, el plantel de Villa Dálmine cerrará entre hoy y mañana su preparación para el inicio de la segunda rueda del campeonato del Nacional B. El punto de partida para esta segunda mitad de la temporada Violeta será en Gualeguacyhú, este domingo desde las 19.30 horas y con arbitraje de Luis Lobo Medina. Para el equipo dirigido por Facundo Argüello será fundamental poder revertir la imagen que mostro, sobre todo, en el primer tiempo frente a Flandria. Por eso no sorprendería que el entrenador pruebe variantes en la alineación titular, la cual ha respetado, respecto a los amistosos de pretemporada, en los primeros tres cotejos oficiales. Hasta el momento, el DT ha reiterado una formación con cuatro defensores, dos mediocampistas defensivos, tres volantes ofensivos y un punta como referencia más adelantada. La posibilidad de cambiar nombres (Juan Manuel Mazzocchi o Ezequiel Cérica son, por ejemplo, alternativas en ataque) parece tener más posibilidades en tanto estén ligadas a modificaciones tácticas. Esas cuestiones terminarán de develarse entre hoy y mañana, en los últimos entrenamientos previos que realice el equipo antes de viajar a Gualeguaychú. Mientras tanto, la fecha 24 del Nacional B se pondrá en marcha hoy con tres partidos (ver recuadro) y finalizará el domingo, justamente con el choque entre Villa Dálmine y Juventud Unida. Luego, por la jornada 25, el equipo de nuestra ciudad recibirá a Los Andes en un partido que se jugaría el sábado 1º de abril. Posteriormente tendrá un largo viaje a Jujuy, donde el domingo 9 de abril enfrentaría a Gimnasia de esa provincia. Serán, sin dudas, tres compromisos fundamentales para un Villa Dálmine que necesita comenzar esta segunda rueda de la mejor manera para recuperar confianza y también lugares en la tabla de posiciones (actualmente se ubica en el 19º puesto).

TITULARES DE VILLA DÁLMINE EN JÁUREGUI PARA JUGAR FRENTE A FLANDRIA. ¿HABRÁ MODIFICACIONES PARA ENFRENTAR JUVENTUD UNIDA EN GUALEGUAYCHÚ? NACIONAL B - FECHA 24 VIERNES -16.00 horas: Los Andes vs Douglas Haig / Yamil Possi -19.05 horas: Argentinos Juniors vs San Martín (T) / Pablo Echavarría (TV) -21.30 horas: Indepte. Rivadavia vs Brown (M) / Ramiro López SÁBADO -15.30 horas: Flandria vs Atlético Paraná / Carlos Córdoba -16.00 horas: Nueva Chicago vs Crucero Del Norte / Mario Ejarque -18.05 horas: Instituto vs Chacarita / Diego Ceballos (TV) -19.00 horas: Santamarina vs Brown (A) / Pablo Dóvalo DOMINGO -17.00 horas: Boca Unidos vs All Boys / Alejandro Castro -17.00 horas: Gimnasia (J) vs Estudiantes (SL) / Luis Álvarez -18.30 horas: Central Córdoba (SdE) vs Ferro / Guillermo González -19.30 horas: Juventud Unida (G) vs Villa Dálmine / Luis Lobo Medina

Nacional B:

Villa Dálmine cierra su preparación para visitar a Juventud Unida

