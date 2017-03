Ricardo Garibaldi, luego de su paso por las inferiores del Club San Lorenzo de Almagro, se produce su debut en Primera, nada menos que ante el Club Boca Juniors, el 16 de junio de 1957. Esa tarde ganó el local 3 a 2. San Lorenzo: Carrillo; Garibaldi e Iñigo; Martina, Reynoso y Benegas; Boggio, Herrera, Miguel Ruiz, Sanfilippo y Lallana. Boca: Musimessi; Cardoso y Edwards; H. García, Rattin y C. Gomez; Murieda, Zubeldía, Borello, J. J. Rodriguez y Senes. Goles: PT 5 m. Zubeldía (B), 21 m de penal y 35 m Ruiz (SL). ST13 m Ruiz (SL) y 38 Senes (B). Juez: Hiegger. Rec: $ 275.032. Bernardo Guastavino, su comienzo fue en el Club River Plate. Luego en la temporada del 57, llega al Club Tigre, y al año siguiente, en la fecha Nº 25, un 23 de noviembre la entidad ya mencionada, se mide con los "Gauchos de Boedo". Y en este cotejo se encuentran como adversarios por primera vez Garibaldi y Guastavino. El local se impone con claridad por 4 a 1. Tigre: Alvarez Vega; Danelutti y Guastavino; De María, Palomo y Ravecca; Porcel de Peralta; Quintana, Omar H. García, Pujol y N. Gómez. San Lorenzo: Carrillo; Garibaldi y H. López; Boveri; Cantatore y Capdevilla, Facundo, Herrera, Lallana, Sanfilippo y Cigna. Goles: PT 2 M Gomez (T), 30 y 43 de penal Porcel de Peralta (T). ST: 33 m Sanfilippo (SL) de penal y en 34 m Porcel de Peralta (T.). Juez: Ventre. Rec: $ 58.544. En esta temporada desciende Tigre y los jugadores Antonio Villamor, Vicente Cantatore, Osvaldo De Brassi y Ricardo Garibaldi, fueron transferidos al Club de Victoria en trueque por el pase del jugador Omar Higinio García. Teniendo en cuenta la tasación en efectivo exigida por el club vendedor, esa suma fue rebajada por el trueque de los mencionados futbolistas. En ese momento Garibaldi costó $ 150.000 y al año siguiente sería compañero de zaga de Guastavino. El fútbol tiene muchas veces para quienes lo juegan, tantas vueltas como la calesita para los chicos. En el año 1959, quién podría imaginar que los protagonistas de esta nota se volverían a encontrar cuatro años mas tarde y festejarían un nuevo título de Villa Dálmine. El primero en llegar a Campana fue Guastavino en 1962, cuando se produce el debut de la institución "violeta" en el Campeonato de 1ra. División "C". El 5 de mayo de ese año, juegan su primer encuentro Villa Dálmine y El Porvenir. El resultado final señaló una igualdad de dos tantos por bando. Uno de los goles fue Guastavino por medio de un penal. El dalminista presentó esta alineación: Masuelli; Eduardo Gutierrez y Guastavino; Mastrogiuseppe, Chiarle y La Rosa; Tisera, O. Montero, Cesáreo, Torello (cpa) y Juan Gerlo. En el 63, se incorpora Garibaldi y Villa Dálmine obtiene el segundo ascenso: Campeón de la "C" (a Primera B) que era en ese entonces la antesala al fútbol mayor de los domingos. El 10 de agosto, en su camino al título, el "viola" dueño de casa supera a Excursionistas por 3 a 1 con goles de Humberto Taborda, Luis Vizzo e Ismael Pavón Reyes, marcando el descuento para el "verde" Roberto Hidalgo. Dálmine: Luis Saldías; Ricardo Garibaldi y Bernardo Mastrogiuseppe, Ricardo Montero y Roberto Moreno; Juan Dominguez, Ismael Pavón Reyes, Bernardo Guastavino, decía al final de ese certámen "Creo que este ha sido mi mejor año en Dálmine. Anduve en un nivel muy parejo. Además de ello tuve algunos partidos muy buenos, donde rendí en forma, mucho mas que aceptable. Esto va dicho sin ningún tipo de pedantería. En zaga me complementé bien con Garibaldi. Este plantel estuvo constituído por buenas figuras que finalmente le dieron a esa gran hinchada el ascenso que se merecía. Fue una dupla de backs de aquilatada experiencia. Titulares indiscutibles. Tenían sobriedad, exhibiendo una seguridad que por momentos asombró, saliendo del fondo sin lujos, pero sin errores, con una solvencia de los que son realmente capaces.

Por el Camino del Recuerdo:

Garibaldi y Guastavino

Por Héctor Taborda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: