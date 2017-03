La categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional pondrá primera este fin de semana en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires. El piloto campanense competirá por tercer año consecutivo en el equipo Toyota. La temporada 2017 del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000 empieza este fin de semana en el Autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la ciudad de Buenos Aires. Con un 40% de crecimiento en público y con mejora en los ratings televisivos, este año la categoría redobla la apuesta. Del lado deportivo, se suma una carrera el sábado y aparecen los Grand Slams (cuatro carreras especiales que dan más puntos y que se enmarcan en un evento más grande). Además, fuera de lo deportivo, se agregan nuevas atracciones para seguir mejorando la experiencia para toda la familia. Luego del inicio de la temporada en Buenos Aires, el TC 2000 visitará otras nueve provincias de nuestro país: San Luis, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones, Entre Ríos, San Juan, Río Negro y Córdoba son las plazas elegidas para el desarrollo del torneo, que cuenta con competencias regulares, carreras en circuitos callejeros (una de ellas nocturna) y los clásicos "200 kilómetros de Buenos Aires" en los que compiten binomios. La categoría cuenta con seis equipos Oficiales, donde las terminales automotrices Toyota, Renault, Fiat, Chevrolet, Peugeot y Citroën ponen sus modelos a competir, buscando no solamente obtener el título de pilotos, sino también el cetro de Marcas y Equipos que se pone en juego cada año. MILLA EN TOYOTA En su cuarta temporada en el Súper TC 2000, el piloto campanense Matías Milla estará integrando el equipo Toyota Gazoo Racing por tercer año consecutivo. Así, será compañero de dos reconocidos pilotos del automovilismo nacional como Matías Rossi y Gabriel Ponce de León, quien retorna a la especialidad. Además, en los últimos días se agregó Bruno Etman, quien reemplaza a Rafael Morgenstern. "Matías es nuestro líder y sabe mucho, y ahora se sumó Gabriel, que asusta por sus pergaminos", contó el "Negro" respecto a sus compañeros de equipo tras ser confirmado en Toyota. "Para mí es un gran desafío y un placer compartir equipo con ellos. No va a ser fácil, pero el equipo trabajó mucho para que seamos competitivos. Es nuestra obligación pelear el campeonato", sostuvo Milla. Sin embargo, el piloto de nuestra ciudad tiene en claro las dificultades y la competencia que tendrán por delante: "Sabemos que competimos con rivales de alta calidad". Por su parte, Darío Ramonda, Director General del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina, también brindó sus expectativas para esta temporada: "Estamos nuevamente ante el importante desafío que nos propone la participación en el campeonato de Súper TC2000, desafío que afrontamos con el compromiso que nos impone la distinción de representar a Toyota y a un grupo de destacadas empresas que nos acompañan en nuestro 18º año en la categoría. Como equipo tenemos las más elevadas expectativas en esta competencia, la que iniciamos con ambición ganadora y máximo respeto por nuestros destacados rivales. Estoy seguro que estamos a las puertas de una temporada apasionante para el Súper TC2000". EL DEBUT EN BUENOS AIRES Finalmente, respecto a esta primera fecha de la categoría que se realizará en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez", Matías Milla señaló: "Correr en Buenos Aires siempre es algo que nos motiva y hacerlo en el inicio de la temporada más aún. Se hizo larga la espera hasta este momento y por eso habrá mucha ansiedad contenida al momento de salir por primera vez a la pista. Me preparé físicamente muy bien para este nuevo año deportivo junto al Equipo Toyota Gazoo Racinug Argentina, estoy seguro que podremos andar rápido y buscar buenos resultados". El primer contacto de la categoría con el trazado porteño está previsto para esta tarde con las pruebas comunitarias. En tanto, la actividad oficial de esta primera fecha comenzará el sábado con la primera tanda de entrenamientos, en una jornada que a las 15 horas tendrá la clasificación y a las 16.30 la primera carrera (a 12 vueltas). Luego, el domingo será el turno de la atracción principal, cuando a las 12 horas se ponga en marcha la primera gran final, pautada en esta oportunidad a 40 vueltas o una duración máxima de 60 minutos.

MATIAS MILLA INICIARA SU TERCER AÑO EN EL EQUIPO TOYOTA. TODOS LOS NOMBRES La principal novedad en el Súper TC2000 es el desembarco de Citroën con tres C4 Lounge para Esteban Guerrieri, José Manuel Urcera y Martin Moggia; en tanto que también se incorporará a la categoría la Escudería FELA con Damián Fineschi, Luciano Farroni y el debutante Juan Angel Rosso. La lista oficial de 31 inscriptos para la programación de este fin de semana es la siguiente: Renault Sport: Leonel Pernía; Ignacio Julián; Germán Sirvent; José Luis Di Palma; Emiliano Spataro y Facundo Ardusso (todos con Renault Fluence). Equipo Chevrolet YPF: Agustín Canapino; Manuel Mallo; Facundo Conta y Bernardo Llaver (todos con Chevrolet Cruze). Toyota Gazoo Racing Argentina: Bruno Etman; Gabriel Ponce de León; Matías Rossi y Matías Milla (todos con Toyota Corolla). Team Peugeot Total Argentina: Fabián Yannantuoni; Matías Muñoz Marchesi; Mariano Werner y Facundo Chapur (todos con Peugeot 408). Fiat Petronas: Carlos Javier Merlo y Emmanuel Cáceres (ambos con Fiat Linea). Citroën Total Racing Team: Martín Moggia; Esteban Guerrieri y José Manuel Urcera (todos con Citroën C4 Lounge). Escudería FE: Lucas Benamo; Lucas Colombo Russel y Diego Azar (todos con Peugeot 408). Riva Racing: Gustavo Micheloud (Ford Focus III). Escudería FELA: Luciano Farroni; Juan Ángel Rosso y Damián Fineschi (todos con Ford Focus III).

AGUSTÍN CANAPINO LLEVARÁ EL 1 TRAS EL TÍTULO EN 2016)



Automovilismo - Súper TC 2000:

Con Matías Milla como protagonista, comienza una nueva temporada

