A 41 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA, EN EL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA, SEGUIMOS EXIGIENDO VERDAD Y JUSTICIA. SON 30.000 – FUE UN GENOCIDIO La Memoria vence el Olvido, la Verdad vence al Silencio y la Justicia vence la Impunidad. A 41 años de cumplirse el Golpe Cívico, Clerical, Judicial y Militar más aberrante de la historia Argentina las hijas y los hijos contamos nuestra historia, como nacimos, nuestros objetivos y trayectoria en el Territorio a lo largo de estos 10 años de Organización. Rendimos Homenaje a nuestras Madres y Padres desaparecidos de Campana y Zárate desde 1974 (Previo al Golpe) y durante el Golpe. Todos ellos militantes, activistas gremiales y sindicalistas de la zona que pugnaban por una Patria Justa y Soberana. Las hijas y los hijos hemos compuesto un equipo investigativo junto con compañeros historiadores de SUETBA Zárate y CTA donde aclaramos que el presente es un listado no definitivo. El mismo no es concluyente debido que más allá del paso de la historia, tarde pero seguro, hay familiares que han denunciado tardíamente en la Secretaría de DDHH de la Nación; otros debido al miedo perpetuado, no han denunciado. Es por todo ello que concluimos que no es definitiva nuestra investigación. Aun necesitamos que muchos cuenten lo que vieron, que nos digan lo que saben. Aun es necesario que todos los vecinos nos cuenten lo que saben. Listado parcial de víctimas del Terrorismo de Estado 1974: Crespien Jorgelina; Blanco Roberto Francisco; 1975: Cabassi Ramón Alberto (Obrero de Papelera); Bocco Luis A.; La Grutta Carlos Fernando (Dalmine Siderca); Molinas Carlos Pablo (Dalmine Siderca); Rodríguez Guillermo Atilio (Dalmine Siderca); Tuda Méndez Carlos Alberto; Moyano Eduardo Horacio (Comerciante); Gómez Jorge Rubén (Dalmine Siderca); Deareys Jorge (Dalmine Siderca); Silva Graciela Marta; Isaurralde Elba Josefa; Isaurralde Juana María; Gómez Enzo Raúl (Dalmine Siderca): Cordero Juan Carlos (Dalmine Siderca); Márquez Alberto Federico (Dalmine Siderca); Rodi Lujan Armando (Dalmine Siderca); Capriolli Roberto Osvaldo (Dalmine Siderca); Girelli Juan Enrique (Dalmine Siderca); Mosqueira Víctor; Álvarez Carlos Ascencio (Astilleros Zona Norte). 1976: Novillo Corvalan Rosa Eugenia; Baes Carlos Julio (estudiante y trabajador de la Coop Martin Fierro- Zárate); Fachino Luis Mario (Ministerio de Trabajo Zárate- estudiante UTN Campana); Yoshimiya Emilio (Colectivero línea 60); Gómez Romualdo Omar ( Dalmine Siderca); Berninsone Juan José (Monsanto); Godoy Eva Soledad (Ama de Casa); Cuenca Ricardo Marcelo (Estudiante); Kremer Rodolfo Abel (Cometarsa); Di Marino María Teresa (empleada); Lescano Angel Antonio (Wobron SA- Gral. Pacheco);Aparicio Rosario Claro (Jubilado); Oyarzabal Mario Daniel (estudiante); Puchetta Guillermo Abel; Fraczek José Mariano (Esso- Martillero); Fernandez Angélica Encarnación (Ama de Casa); Meira Delfor Manuel (Panadero); Premat Matías Raúl (publicista); Cormark Carlos Darío (albañil ); Ramat Raul Alberto (Dalmine Siderca- Profesor UTN Campana); Cerrudo Nancy Gladis (ama de casa); Amaya Juan Ernesto (ERBO); Cafferata Carlos A. (Radiologo); Casaña Jorge Andrés (Grafico- Imprentero); Fanchi Raul Edgardo (Colimba); Garello Luis Lorenzo (Petrosur- Bedel UTN Campana); Tonioli Silvio Francisco ( Petrosur- Estudiante UTN Campana); González Stella Maris; Frutos Rubén Matildo (Dalmine Siderca); Villaverde Antonio Nicolás (Dalmine Siderca); Barrera Ana María (Ama de Casa); Calogerópulos Ramón Demetrio (Dalmine Siderca); Agnoli Nilo (Dalmine Siderca); García Pedro (Dalmine Siderca); Bedia Alberto Luis (Dalmine Siderca); Moreno Raul Aroldo (Dalmine Siderca); Martínez Manuel Ignacio (Dalmine Siderca); Culzoni Armando (Dalmine Siderca); Amarilla José Ramón (Dalmine Siderca); Gattica Carlos Martín (Panadero); Rendich Nestor Miguel (Dalmine Siderca); Mendez Nestor (Dalmine Siderca); Coutada Myriam Susana (Militante- Ama de Casa); Bentorino Olga Beatriz (militante- Ama de Casa); Quintana María Teresa (empleada Textil); Monteiro Antonio Augusto (Dalmine Siderca); Ramirez Luis Alberto (Mozo); Ridríguez Luis Bernardo (Dalmine Siderca); Fuente José Raul; Aranda Carlos Alberto; Zárate Mendoza Wenceslao (Coop de Trabajo Zárate, ex Meteor); Lucero Lady Noemí (empleada); Guerrero Ricardo Víctor (Dalmine Siderca); Cebasco Roberto Eduardo (Dalmine Siderca); Nebulossi Mario Alberto (Dalmine Siderca); Agostinelli Silvia Mirta (militante- Ama de Casa); Multrazzi José Alberto (Dalmine Siderca); Guasta Eugenio Antonio (Comerciante); Nerone Lucía Alberta (Estudiante- Embarazada); Bustos Francisco Antonio (Papelera Latina); Rodríguez Américo (Papelera Latina); Baes Carlos Julio (Estudiante- Coop Martín Fierro Zárate); Paluci Mario Oscar (Estudiante); Monteiro Ricardo (Estudiante); Mariani Mario Humberto (Estudiante); Araujo Rubén Benjamín (Visitador Médico- Estudiante de Filosofía); Fateche Carlos José (Ford); Medina Pablo León ( Dalmine Siderca) 1977: Caffaro Luis Carlos (Coop Martín Fierro, Zárate); Brizuela Anastacio (Dalmine Siderca); Altamirano Silvia Lida (estudiante); Brito Ramón (Papelera Latina); Giovagnolli Lázaro Héctor (Colimba); Flores Antonio Roberto; Salerni Luis (Colimba); Rodríguez Carlos María (Dalmine Siderca); Gonzalez Rosa Cristina (militante Ama de Casa); Butti Marcelo Miguel Angel (Bancario); Izaga Marta Celia ( Martillera); Baronio Alberto Ramón (empleado); Somasco Mónica (empleada); Fernandez Darío Ceferino (Dalmine Siderca); Rouquette Alicia Raquel (Bibliotecaria); De Sanctis Raul René (Dalmine Siderca); Pompa Irma María (ERBO- embarazada); Ingegnieros Enrique Roberto (Dalmine Siderca); García Manuel E. (Coop Zárate); Garay Segundino Enrique (Contratista Atucha); Berra Aldo Felipe (Carboclor); Ríos Juan Carlos (Dalmine Siderca); Gimenez Luis Fructuosa (Coop Zarate); Cena Lidia Esther (ERBO); Serra Mario Néstor (empleado); Barahona Juana Isabel (militante- Ama de Casa); Cali Susana Estela (militante- Ama de Casa); Hietala Guillermo (Dalmine Siderca); Cali Ítalo Américo (Tornero- Civil en Arsenal de Zárate); Filippi María Esther (Enfermera); Vayrinen Hanna (ama de casa); Bazzana Dominga (Ama de Casa); Bustos Raul Luis (Dalmine Siderca); Bonne Carlos Roberto (Comerciante); Garza José Antonio (Ingeniero Electricista); Pazo Horacio (Estudiante de Ciencias Económicas); Casañas Víctor Hugo (Imprentero); Cerrudo Delia Rosa (Militante- Ama de Casa); Dos Santos Hilario (Dalmine Siderca); Gigena Héctor Carlos (Dalmine Siderca); Quisbert Hugo (Estudiante- Empleado); Streng Miguel Alberto (Chapista); Cichitti María del Carmen (Modista); Bordisso Oscar Orlando (Dalmine Siderca); Venturi Patricia Ofelia (Empleada- Embarazada); Ibañez Nacy Norma (Bancaria); Galeano Julio Eduardo (Escritor, Periodista- Empleado); Kalejman Julio (Médico); Harriague Nelson Bautista (Dalmine Siderca); De La Fuente Juan Carlos (Mecánico); Giribaldi Ricardo Hugo (Colimba); Moreno Rómulo Miguel (Ferroviario); Tealdi Luis Alberto (Dalmine Siderca); De La Fuente Jorge Luis (Petrosur); Martínez Edgardo Eladio (Dalmine Siderca); Farías Carlos Alberto (Acindar); Martínez Pablo Omar (Obrero de la Construcción); Vargas Carlos Oscar ( empleado); Rossi Rubén Roberto (Comerciante); De Pratti Eduardo Santiago (Comerciante). 1978: Tenutta Carlos Raul (Coop Martín Fierro); Rebolledo Roberto Andrés (Comerciante); Galvan Pedro Alberto (Obrero de la Construcción); Lombardo Alicia Gladys (Militante- Ama de Casa); Trod Jorge Luis (Coop Martín Fierro); Grano Domingo (Coop Martín Fierro); Puppo Roberto José (Coop Martín Fierro); Budano Armando Antonio ( Coop Martín Fierro); Sparvieri María Cristina (Trabajadora Social); Medrano Carlos Alberto (Empleado); Deghi Juan Carlos (Abogado); Reyes Eduardo Daniel (Trasportista) 1980: Torrente Manuel Severino (Dalmine Siderca); 1983: Cambiazo Osvaldo Agustín (Diputado Nacional); Pereyra Rossi Eduardo Oscar (Empleado Congreso). Nuestra Historia, nuestros inicios Las Hijas y los Hijos de Escobar Campana Zárate trabajamos en este territorio desde hace ya 10 años. Previo a organizarnos desde el 2004, muchos de nosotros comenzamos trabajando con Familiares y diferentes personas que nos han acompañado en esta pugna por Memoria- Verdad- Justicia. Durante estos años, muchas personas nos han preguntado porque H.I.J.O.S.? Porque H.I.J.O.S. Escobar Campana Zárate. La sigla H.I.J.O.S. y su significado contienen nuestra propia identidad. Somos las Hijas e Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio. Lo hacemos congregados bajo esta historia que nos hermana, y nos da la identidad de por ser las hijas e hijos de los 30.000 Revolucionarios. Escobar Campana Zarate: se debe a la necesidad de fortalecer estas ciudades, ya que ninguna contaba con una organización de DDHH que pugne por la Memoria y Justicia del pasado, donde también abarcamos temas concernientes al Presente, en la pugna por los Derechos Humanos Hoy. Comenzamos encontrándonos hijas e hijos de las tres ciudades, después de mucho hablar resolvimos poner el cuerpo por la Memoria, la Verdad y la Justicia de los 30.000 porque fue un Genocidio. Nos impulsa fervientemente el sostenimiento de la Memoria, para que las historias de nuestras madres y padres no quede en el Olvido. Queremos la Verdad, la buscamos en estas horas desesperadamente, porque aun falta que nos cuenten mas. Exigimos Justicia por los 30.000, somos hijxs de una sola Historia. Formamos parte de la Red Nacional de hijos y de la Red Provincia de Buenos Aires. En aquel lejano 2004 se comenzó junto a Inés Cisneros, Fabiana Palé, Jimena Ingegnieros, Rosi Melgarejo y Paola Garello convocando a familiares para la toma de muestras de ADN por parte del Dr. Maco Somigliana del Equipo Argentino de Antropología Forense. La búsqueda fue enorme y se realizo en 4 etapas donde en la ciudad de Campana, se lograron la mayor cantidad de muestras de familiares. Un 90% de los familiares accedió a dejar su testimonio, ya que con la muestra han contado sus propias historias. En el año 2013 el EAAF restituye los restos de Elba Josefa Isaurralde, Enzo Raul Gómez, Luis Lorenzo Garello y Silvio Francisco Toniolli, todos de la ciudad de Campana, menos el último mencionado que era de la ciudad de Zárate. Los restos de estos compañeros estaban enterrados en una fosa reutilizada NN en el Cementerio Norte de San Andrés de Giles. Esto demando militancia y constancia. Esas restituciones significan más allá del tiempo que no nos resignamos. Sabemos que faltan muchísimas más, que quizás no lleguemos a recuperar los restos de nuestras madres y padres, pero, seguiremos esperando ese llamado del Equipo Argentino de Antropología Forense donde nos informen que "recuperamos un compañero". Lo imposible solo tarda un poco más. Juicios y Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio. Desde el levantamiento de las Leyes de Impunidad en 2004 para dar apertura a los Juicios de Lesa Humanidad, históricos y ejemplo en el mundo muchas hijas e hijos más familiares y sobrevivientes de la zona nos hemos constituido como querellante en el Juzgado Federal de San Martín buscando la tan ansiada Justicia, donde sabemos que no devuelve nada, pero es reparadora. Somos los familiares y sobrevivientes comprometidos los que llevamos pruebas a una justicia que desde antes del 2016 era lenta, y desde ese año a esta parte está enviando a Genocidas a sus casa. Seguiremos bregando por Justicia, porque el único lugar donde deben estar los genocidas es en Cárcel Común, Efectiva y Perpetua. En la Mega Causa Campo de Mayo se aglutinan todos los casos de Escobar Campana Zárate y otros distritos de la zona norte de Bs As. Los Juicios por víctimas de la zona, fueron muy pocos. En un número mayor a 370 víctimas entre desaparecidos, fusilados y sobrevivientes solo hubo un juicio sobre casos de Escobar con muy pocas victimas y pocos imputados. En tanto sobre las ciudades de Campana y Zárate, solo hubo un juicio con más de 30 víctimas sobrevivientes y cuatro imputados, donde uno falleció en etapas de alegatos. Aun esperamos Justicia por los Desaparecidos del Área 400, denominada así las ciudades de Campana, Zárate y Exaltación la Cruz. En ese Juicio, el Nº 8 de Campo de Mayo, formamos con Sobrevivientes de la Zona un equipo de contención integrado por psicólogos, trabajadores sociales de la Secretaría de DDHH de la Provincia; abogados y el equipo de Investigación de H.I.J.O.S. Escobar Campana Zárate y SUTEBA Zárate. En mismo tiempo se realizó un Seminario de Capacitación a Docentes Primarios y Secundarios para que como objetivo final llevaran a alumnos de escuelas secundarias, de 16 años en adelante a presenciar los Juicios de Lesa Humanidad. Hemos transportado junto con la voluntad de los docentes a mas de 500 jóvenes de escuelas secundarias de Campana y Zárate, donde escucharon en primera persona el relato de quienes sobrevivieron a la tortura, el secuestro, las violaciones y vejaciones sufridas en los diferentes Centros Clandestinos de Detención (CCDTE), Tortura y Exterminio de Campana y Zárate. Judicialmente se reconoció que en la zona funcionaron como CCDTE el Tiro Federal Argentino de Campana, Fábrica Militar de Tolueno Sintético, Club Dalmine de Campana (hoy Club Ciudad de Campana); Comisaria de Campana; Prefectura de Campana; Comando de Operaciones Hotel de Dalmine (hoy Universidad Tenaris) Comisaría de Zárate; Casa de Piedra en Zárate; Mansión Guerci en Zárate; Prefectura de Zárate; Arsenal de Artillería de Marina de Zárate; Club Aras Murature. Las hijas y los hijos que buscamos justicia, entendemos que esta parálisis judicial provoca un futuro Punto Final Biológico. Que significa esto?: Los genocidas se van a morir sin condenas, porque los Juicios Orales, nunca llegan debido a la desidia judicial. Las señalizaciones son producto de las exigencias de Organizaciones de DDHH Nacionales e Internacionales, más toda una comunidad que intenta abrazar la Memoria para que en los distintos territorios no haya Olvido del terror. Estas señalizaciones desde el Estado son marcas territoriales cuyo único objetivo es que las generaciones futuras, no nieguen esta historia. La Organización H.I.J.O.S. Escobar Campana Zárate, después de la Señalización del Tiro Federal Argentino de Campana, ha solicitado la señalización de todos los CCDTE que funcionaron donde actuó el Área 400. En ese sentido también hemos solicitado la desafectación de la Comisaría de Campana, para que sea convertido en un espacio recuperado para trabajar en él la Memoria, siendo este un espacio administrado por Organismos de DDHH, en conjunto con el Estado Nacional y Provincial. Los Grupos Económicos Fueron la Dictadura Nuestras Madres y Padres participaban activamente de distintas organizaciones en el Territorio, en un 90% todos ellos llevaban adelante un gran compromiso Sindical y Activismo Gremial. En el inicio de este suplemento donde las hijas e hijos cumplimos 10 años de militancia en nuestro territorio, Presentamos el "Listado Parcial" de las víctimas del Terrorismo de Estado en la zona Área 400. Con una profunda investigación presentada en el Juzgado Federal de San Martin, hemos concluido con material de diferentes Archivos, y Directivas emanadas a la zona, cuyo objetivo hacia el área, estuvo direccionado a delegados, militantes sindicales, activistas gremiales y colaboradores de las luchas de los Trabajadores Obreros de las distintas empresas instaladas en la ciudad de Campana- Zárate "Hacer foco en la actividad sindical", firmaban las FFAA. Un 60% de los desaparecidos pertenecen en la empresa Dalmine Siderca, hoy Tenaris Siderca, del Grupo económico Techint, propiedad de la familia Rocca. Existe un 20% de trabajadores de industrias Químicas y Petroquímicas, y un 10% empleados de comercio, amas de casa, estudiantes y otros. Sin la participación de las direcciones, gerencias y personas que colaboraron en la delación de compañeros, no hubiera habido tal persecución en masa. La calificación que le cabe a estas delaciones, es el de "Participe necesario". Esto quiere decir que sin la participación de determinadas personas, las fuerzas conjuntas no hubieran secuestrado a tantos, y, probablemente muchos hoy, estarían vivos. Existen varios ejemplos de la responsabilidad empresarial, una prueba clara es el secuestro de Enrique Ingegnieros detenido desde las oficinas administrativas en el interior de la Planta de Campana el 5 de mayo de 1977. Las familias de Ingegnieros y Bordisso han realizado denuncias en los Tribunales de Trabajo, donde las familias han sido punta de lanza en Juicios Laborales, que son ejemplo para todos los casos del País y el mundo. Entre tantas otras historias, sobresalen los casos de los trabajadores Moreno, Culzoni, Bedia y Martínez; todos ellos trabajadores de la empresa Dalmine Siderca, secuestrados ellos en un operativo enorme que se montó en la ciudad de Campana, donde fueron arrancados de sus viviendas, en horas de la madrugada y desde el ceno de una familia estos cuatro trabajadores. Esta siniestra noche la llamamos, "LA NOCHE DE LOS TUBOS". También el existe el caso de Nicolás Villaverde; donde las fuerzas conjuntas para secuestrar al obrero de la empresa Dalmine Siderca, secuestró a su esposa ya tres de sus hermanos. Junto con Abuelas Buscamos hermanas y hermanos. Como lo venimos sosteniendo desde un inicio, varias de nuestras madres fueron secuestradas estando embarazadas. La ciudad de Campana, Zárate y Escobar no estuvo ajena a la sustracción de identidad. Nosotras las hijas y los hijos buscamos a nuestros hermanos desaparecido vivos con sus identidades falseadas, con sus vidas robadas. Ya son 121 hermanos, nietos de nuestras Abuelas que hoy viven en la Verdad y se les devolvió su identidad. Nuestro objetivo es encontrar a los más de 400 hombres y mujeres que viven una vida que no les pertenece. Instamos a que si tenés dudas de tu identidad, te comuniques con nosotros, con Abuelas y abraces una verdad que te pertenece. Nuestras Madres y Padres amaban la vida, y con ella a sus hijos, por lo tanto, abrazarás amor y una familia que te buscó incansablemente, abrazarás a quienes te soñaron y nunca descansaron. En la ciudad de Campana ya son varios los murales que dedicamos a todos aquellos hermanos que buscamos. No Olvidamos, No Perdonamos y No Nos Reconciliamos. El Terrorismo de Estado trae secuelas impensadas al conjunto de la sociedad, no podemos hablar que este Genocidio sucedió solo hacia las víctimas directas, porque incurriríamos en un gran y falaz error. El Terrorismo de Estado vino a implantar en nuestra nación un modelo económico de sustituciones de importaciones, endeudamiento y desmantelamiento de lo Público para beneficiar a los privados, entre tantas otras cosas. Para llevar adelante dicho modelo era necesario desaparecer a los opositores, es por ello que a sangre, tortura y fuego asesinaron y desaparecieron 30.000 compañeros. Se incurre en un error si se presume con el "A mi no me pasó". Aun hoy siguen perpetuadas en nuestras sociedades las mismas palabras de "No te metas", y "Por algo habrá sido". El miedo perpetuado, la indiferencia, falta de sensibilidad, el silencio y el ocultamiento son las verdades más profundas y dolorosas de nuestra sociedad La lucha por vencer estas permanencias de la dictadura es costosas. Nuestra militancia demanda paciencia, entereza, tesón, voluntad y perseverancia para sostener la Memoria, perseguir Verdad y obtener Justicia. Hay muchos en este camino que hoy no están. Muchas madres han muerto esperando a sus hijos, o que les entreguen sus cuerpos. Tantas Abuelas han muerto buscando a nuestros hermanos, tantos Familiares como Sobrevivientes han partido sin encontrar Justicia. Cumplimos 10 años de militancia queremos recordad a nuestro compañero "Nacho". La risa y la potencia de sus abrazos siguen impregnados en nosotras y nosotros. Hernán Emilio Calogerópulos es una víctima atemporal que se cobra la dictadura, en una sociedad que mira para otro lado, porque prefiere no ver la realidad. La desaparición y ausencia de su padre fue una herida no superada. Se van a cumplir dos años donde resolvió no seguir viviendo; pero hay muchos Nachos en diferentes lugares de nuestro país. Nacho, es un compañero de H.I.J.O.S. y nuestra obligación es visibilizar su vida y los traumas que trae la dictadura aun hoy; donde, no hay un relevamiento del Estado donde se establezca cuales han sido las secuelas y de que formas sobreviven las víctimas directas a una sociedad con amplia mayoría que no toma dimensión que esta historia les pertenece a todos. Hace muy poco, perdimos a un histórico luchador, Gabino Bedia, nos dejó el 16 de marzo de este año. Son perdidas enorme que sufrimos quienes desafiamos al Silencio y el Olvido. Ellos se fueron, pero siguen en nuestras luchas y nuestros corazones. No Olvidamos. No Perdonamos. No nos Reconciliamos H.I.J.O.S. Escobar - Campana - Zárate Email: hijos_escaza@hotmail.com Facebook: https://web.facebook.com/hijos.escobarcampanazarate.7/ Twitter: https://twitter.com/HijosECZ



