Talento campanense en el norte argentino

Comandada por Carlos Eckerdt y Rafael Gordillo, la empresa de ingeniería i-Mega acaba de poner en marcha en un desarrollo que contribuye a controlar el nivel de la laguna de decantación de la minera salteña Borax Argentina. El equipo despertó la atención de Ministerio de Medio Ambiente de esa provincia. Ubicada en Campo Quijano, provincia de Salta, hace más de 50 años que la minera Borax Argentina se dedica a la extracción y procesamiento de boro, mineral que tiene diferentes aplicaciones en la industria y la agricultura. Como parte de su proceso productivo, maneja una laguna de decantación de unos 2 kilómetros cuadrados, donde se vierte agua de proceso y su nivel se mantiene por evaporación natural. Dado el cambio climático y el cambio del régimen de lluvias en la región, Borax convocó a la empresa de ingeniería i-Mega para desarrollar un equipo que colabore en evaporar el excedente de agua de lluvia de manera artificial. Básicamente, se trata de un gran ventilador industrial de 1,30 metros de diámetro que gira a 1500 revoluciones por minuto merced a un motor de 60 caballos. Una bomba toma el agua de la laguna a razón de 20 mil litros por hora, y la eyecta a presión a través de un aro con picos colocados al frente del ventilador, provocando una manga de niebla y la necesaria evaporación. "En realidad –comenta Carlos Eckerdt- conceptualmente no inventamos nada. Existen equipos similares en Australia, por ejemplo. Nuestro aporte tiene que ver con el desarrollo hecho a medida de la realidad climática salteña (para nuestros cálculos incluso estudiamos el régimen de lluvias) y las condiciones existentes de la laguna de Borax. Importar un equipo similar, para Borax no sólo era más costoso, sino que no había garantías de que funcionara de acuerdo a las necesidades: una de las claves era calcular la gota del pico, para que realmente se optimice el efecto buscado". Rafael Gordillo, quien también es presidente de la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana, agrega sobre el desarrollo para Borax Argentina: "Tomamos contacto con la minera en octubre del año pasado. Recogimos la necesidad, planificamos todo, construimos y montamos el equipo en nuestros talleres, y en la primera semana de marzo estaba andando". "Para la puesta en marcha incluso hubo funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de Salta. Estaban interesados en ver nuestro trabajo porque, según nos explicaron, varias mineras de esa y otras provincias tienen la misma problemática con sus lagunas de decantación. Evidentemente, es un tema sensible en términos de proceso, y de medio ambiente", detalló Gordillo.

Investigación y desarrollo: el equipo instalado en Salta fue realizado a medida de las necesidades de la minera Borax. Joven Empresario 2015 Hoy con un plantel de 16 personas, I-MEGA nació hace 5 años realizando trabajos para talleres locales. Ahora son ellos quienes contratan a talleres para concretar sus propios desarrollos. "Nuestra empresa -cuenta Gordillo- se especializa en realizar diseño y desarrollo y construcción de equipos y máquinas industriales. Nos pusimos como meta poder sustituir equipos que normalmente se importan, fabricándolos en el país". Contratada por las principales industrias de la zona, I-Mega actualmente participa en proyectos para la industria petroquímica, minera, automotriz y nuclear. En julio del 2015, fue noticia al recibir el premio "Joven Empresario 2015" que otorga la Provincia de Buenos Aires. El proyecto premiado consistió en el diseño y desarrollo de un equipo especial para realizar el armado y desarmado de rieles ferroviarios. "La mayor parte de los equipos utilizados para la realización de las obras es de origen extranjero. Los pocos equipos que se fabrican en el país tienen una calidad poco aceptable y sobre todo, no contemplan las medidas mínimas de seguridad", comentó Gordillo en aquella oportunidad.

