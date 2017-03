Ocurrió el viernes por la mañana. Una falla mecánica habría provocado la elevación de la batea, que golpeó contra la estructura y la derrumbó. El viernes por la mañana un camión Scania ocasionó la caída de media pasarela de Ruta 6 a la altura del barrio las Acacias. Según trascendió, un camión procedente de Valentín Alsina que salía de la empresa Beraldi circulaba en sentido a Cardales cuando, por una falla mecánica, se activó el hidráulico y levantó la batea justo antes de la pasarela, impactando de lleno contra la estructura de cemento que cayó entre la cabina y la caja. Afortunadamente, en ese momento no circulaba ningún otro vehículo ni ningún peatón sobre la pasarela, por lo que no hubo que lamentar heridos. Un vehículo que venía detrás intentó advertirle al camión lo que sucedia con su batea segundos antes de pasar por debajo de la pasarela, pero fue demasiado tarde. Personal de Defensa Civil colocó cinta de vallado y colaboró con Dirección de Tránsito y Comando Patrulla para desviar la circulación vehicular de ambas manos.

Una falla mecánica habría provocado la elevación de la batea. no se registraron heridos.





Afortunadamente, en ese momento no circulaba ningún otro vehículo por la ruta ni ningún peatón sobre la pasarela.



Cayó una pasarela de Ruta 6 tras ser impactada por la batea de un camión

