Desde las 16 horas, el Auriazul, que arrastra tres derrotas en fila, enfrenta al Carcelero en el partido que abre la 19ª fecha. Silvero realizaría cuatro modificaciones en el equipo titular. En un arranque de año inesperado, Puerto Nuevo se encuentra atravesando una racha de tres derrotas consecutivas, luego de perder por la mínima ante Ituzaingó y Centro Español y tras ser goleado por Claypole el pasado miércoles. Por eso, esta tarde, cuando reciba a Lamadrid tratará de modificar ese rumbo que le ha marcado el inicio del 2017. El encuentro, que abrirá la 19ª fecha de la Primera D, comenzará a las 16 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, con arbitraje de Alejandro Porticella. Para este cotejo, el entrenador Norberto Silvero no podrá contar con Paulo Boumerá, expulsado frente a Claypole, pero sí volverá a tener disponible a Kevin Redondo, el juvenil que ha rendido positivamente en los primeros dos encuentros de este año. Además, el DT introduciría otras tres variantes con los ingresos de Tadeo MacIntyre, Santiago Aguilar y Gastón Noir. En consecuencia, el Auriazul formaría esta tarde con Luciano Berro; Tadeo MacIntyre, Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Michel Gómez; Franco Colliard, Kevin Redondo, Santiago Aguilar, Juan Peloso; Gastón Noir y Carlos Perrona. Por su parte, Lamadrid tampoco atraviesa un buen momento y llega a Campana sin victorias en lo que va del año: empató con Claypole y Liniers y cayó ante Victoriano Arenas en sus primeras tres presentaciones. Y para este encuentro, su entrenador, Horacio Fabregat, dispondría los siguientes titulares: Néstor Acosta; Matías Palacios, Julián Quinteros, Sergio Benítez Gill, Ariel Vera; Nicolás De Vito, Martín Sarandeses, Luciano Sánchez, Nahuel Torres; Matías Gelpi y Leandro Fleita.

TADEO MAC INTYRE SERÍA TITULAR HOY EN EL AURIAZUL. PRIMERA D - FECHA 29 DOMINGO -16.00 horas: Puerto Nuevo vs General Lamadrid / Alejandro Porticella LUNES -16.00 horas: Juventud Unida vs Claypole / Ramiro Magallán -16.00 horas: Yupanqui vs Argentino de Rosario / Manuel Zunino JUEVES -16.00 horas: Victoriano Arenas vs Liniers / Jonathan De Oto -16.00 horas: Atlas vs Centro Español / Diego Molinelli -16.00 horas: Muñiz vs Ituzaingó / Gonzalo Beloso -16.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Lugano / Tomás Duilio -16.00 horas: Central Ballester vs L. N. Alem / Ariel Roldán PUERTO NUEVO VS LAMADRID: EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 21: En 20 partidos, el Auriazul ganó 8 y el Carcelero se impuso en 7 ocasiones. Se registraron 5 igualdades. Puerto Nuevo marcó 27 goles, mientras que Lamadrid señaló 29. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 10 veces. Puerto Nuevo ganó 4 partidos (14 goles); Lamadrid se impuso en 4 oportunidades (13 goles). Empataron 2 partidos COMO LOCAL GRAL. LAMADRID: En 10 juegos, Lamadrid ganó 3 (16 goles) y Puerto logró 4 victorias (13 goles). Igualaron 3 veces EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: Lamadrid 0 - Puerto Nuevo 0. Partido jugado el 20 de septiembre de 2016, por la 4ª fecha. EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA: Se jugó el domingo 22 de mayo de 2016, por la 13ª fecha del Torneo de Transición de Primera D. Puerto Nuevo 2 - Lamadrid 0. Goles de Michel Gómez y Gustavo Roldán. Arbitraje de Sebastián Zunino, quién expulsó a Pablo Ocampo, jugador de Lamadrid. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA LOCAL DE 1987. Fue el sábado 30 de mayo, por la 4ª fecha del campeonato de Primera D: PUERTO NUEVO 3 - GENERAL LAMADRID 0 PUERTO NUEVO (3): Gustavo Cella (Daniel Valle); Horacio Forgione, Ramón Antúnez, Walter Montani y Ramón Andrade; Ramón Carelli, Florencio Espíndola y Angel Azcurra; Oscar Montori (Pablo Orfila), Rubén Boumerá y Ricardo Cabrera. DT: Carlos Pérez. SUPLENTES: Oscar Rodríguez, José Gauna y Hugo Yedro. LAMADRID (0): Diego Zanusco; Rodolfo Toscani, Osvaldo Caldara, Juan Torres, Gustavo Rodríguez, Gustavo Lío (Fernando Rizzo), Walter González, José Andrade, Cristian Olivieri (Marcelo Geréz), Adrían Sanfilippo y Andrés Bulacio. DT: Subcomisión de Fútbol. SUPLENTES: Gustavo Schiavo y Reynaldo Molina (presentó uno menos) GOLES: PT 30m Montori (PN). ST 15m Montori (PN) y 85m Boumerá (PN) CANCHA: Estadio Municipal de Campana. ÁRBITRO: Oscar Turchak. RECAUDACIÓN: 280 Australes

Primera D:

Puerto Nuevo recibe a Lamadrid para tratar de enderezar el rumbo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: